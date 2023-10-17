俄國當和平使者？普丁與納坦雅胡通話促停火
（德國之聲中文網）克裡姆林宮週一（10月16日）表示，俄羅斯總統普丁與以色列總理納坦亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話時表明，希望協助阻止加薩地區爆發人道主義災難。
俄方稱，普丁強調他徹底拒絕並且譴責任何導致平民傷亡的行動。他重申，俄國的原則是「透過政治、外交手段，終結巴勒斯坦與以色列的衝突，實現和平協議」。
普丁也向納坦雅胡表達哀悼。自巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體「哈馬斯」10月7日對以色列發動攻擊至今，已有超過1400名以色列人喪生；以色列則持續轟炸加薩走廊，巴勒斯坦當局表示至少有2750人死亡，多數為平民。
不過，根據以色列方面的新聞稿，納坦雅胡向普丁表示，在哈馬斯被摧毀之前，以色列不會停止對加薩的攻勢。
上週，普丁曾表示以色列有權自我防衛，但以色列在加薩的地面攻勢將導致「完全無法接受」的平民傷亡。
俄國、中國斡旋停火
與此同時，俄羅斯也正在聯合國安理會推動一項決議草案，呼籲促成「平衡、非政治化的停火」。不過，這項提案16日闖關失敗，贊成票包含中國、阿聯酋等5國，美國、英國、日本與法國反對，巴西、瑞士等6國則棄權。
在與納坦雅胡通話前，普丁亦與巴勒斯坦、埃及、伊朗、敘利亞等中東領袖通過電話，並向以色列傳達了這些通話內容。
延伸閱讀：以哈衝突，誰來調停？
根據克宮稍早的新聞稿，上述領袖對於這場衝突演變為區域戰爭表現出強烈憂慮，並「一致認為有必要立即停火，並達到人道主義的休戰，以便提供緊急援助給需要的人」。各方同意當前局勢升級源於「中東和平進程長期停滯」；普丁則表示，應「重啟政治進程，在國際法基礎上，就巴勒斯坦議題達到持久、公平的解決方式，以創建一個獨立的巴勒斯坦國，與以色列和平、安全地共存」。
路透社指出，這場危機某種程度上轉移了全球對俄烏戰爭的關注，提供俄國一個機會，來展示其與中東區域要角具有緊密聯繫，並將自身形塑為代表和平、冷靜的聲音。以哈衝突爆發後，莫斯科多次指責美國過去的政策失誤替這場衝突創造了條件。
此外，俄方的主張與中國的立場亦有類似之處。中國政府的中東問題特使翟雋11日曾表示，平息衝突的出路在於回到「兩國方案」、恢復雙方和談，並建立「獨立的巴勒斯坦國」；中國將繼續推動停火、協助緩和人道危機，推動巴勒斯坦問題的「全面、公正、持久」的解決。翟雋本週將訪問中東，「敦促有關方面停火止暴，推動局勢降溫」。
德國媒體《世界報》先前的評論文章曾主張，中國在中東扮演「調解人」的「偽中立」背後，真實企圖在於保護自身的經濟利益。
拜登將訪以色列
白宮16日表示，納坦雅胡已邀請美國總統拜登來訪。17日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）證實，拜登將於週三（18日）造訪以色列。布林肯說，拜登將表明以色列有權自衛，並重申與以色列站在一起。
法新社指出，拜登與納坦雅胡曾關係不睦，但今年9月在紐約部分修補了雙方關係。自哈馬斯襲擊以色列以來，拜登亦多次重申對以色列的強烈支持，但也強調有必要保護加薩的平民。美國也前後部署了2艘航空母艦至中東地區。
延伸閱讀：以方軍事行動：美國不干預、中國稱超越自衛範圍
（綜合報導）
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