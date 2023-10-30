以軍大舉進攻加薩 投彈摧毀哈瑪斯地道網

英國每日郵報報導，以色列廿八日夜間派菁英部隊進入加薩走廊，與哈瑪斯武裝分子進行街頭巷戰，有報導指出，以色列空軍投擲「碉堡剋星」鑽地彈摧毀哈瑪斯的地道網。

以色列國防部長葛朗特表示，「我們已進入這場戰爭的下一階段，昨晚加薩地動天搖，我們攻擊地面和地下，攻擊行動將持續，直到下一個命令為止」。

有報導指出，以色列空軍投擲「碉堡剋星」鑽地彈摧毀哈瑪斯的地道網。鑽地彈的第一枚彈頭會炸出一個洞，第二枚彈頭穿入地下，摧毀地下防禦工事。

以軍廿九日表示，過去一天以色列空軍和地面部隊攻擊約四百五十個目標，包括軍事總部、觀察哨和反戰車據點。以色列國防部發言人再次警告加薩北部居民立刻撤離，不要拖延。

廿八日晚上八時左右，在以色列小鎮斯德洛特等候的戰車縱隊開始緩緩前進，然後加速越過七日哈瑪斯武裝分子侵入的同一邊界圍籬。載著部隊的車輛也加入行列，這些部隊將留在加薩，而不是像廿五日和廿六日那樣在天亮前撤退。

一名以軍消息人士向每日郵報概述他們的高風險戰略時表示，「我們的地面行動並不是全面入侵，而是區塊化，意味我們可以進入一個區域，然後撤退，並在必要時以更大規模的兵力返回」。

人質家屬廿八日會見了以色列總理內唐亞胡，表達對地面入侵將造成人質喪生的擔憂。但以色列內閣廿七日已達成共識，認為由卡達斡旋的人質「談判」，只是哈瑪斯拖延時間的伎倆。

以占領加北大片地區

【編譯田思怡、潘勛／綜合報導】以色列國防軍發布畫面顯示，以軍戰車及部隊已進入加薩，地面掃蕩即將展開。英國金融時報報導，以色列軍隊在發動猛烈地面攻擊的一天後，已占領加薩走廊北部一大片地區。

哈瑪斯反駁說，以軍的地面入侵失敗，哈瑪斯武裝分子用反戰車火箭及榴彈砲擊退進犯以軍，造成以軍慘重傷亡；但哈瑪斯並未提供證據，而以軍宣稱己方無人受傷。

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