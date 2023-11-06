聽新聞
test
0:00 / 0:00

以哈戰事若失控 恐變區域戰

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭開打至今，各界最憂心的是加薩走廊人道危機，但美國與其他西方國家也害怕以軍作戰行動引發更廣泛的區域戰爭，將區域強權伊朗或代理勢力拉下水。

伊朗曾經警告，如果以軍採取大規模地面攻勢打入加薩走廊，就可能朝以國北部港口城市海法發射飛彈，總統萊希十月廿九日表示以國行動「已越紅線，可能迫使每個人採取行動」，又批評美國要求伊朗旁觀，自己卻不斷給予以色列廣泛支持。

其實，伊朗也在走鋼索，避免直接對抗美國和以色列，轉而靠著葉門青年運動等「抵抗軸心」的代理人民兵，對以色列和美軍在伊拉克與敘利亞的基地發動有限打擊，伊朗支持的黎巴嫩真主黨也不時跟以軍交火。

以哈戰爭開打後，美國派遣兩個航艦打擊群到地中海，還曾出動Ｆ-十六戰機轟炸敘利亞的武器彈藥設施，目的之一就是警告區域勢力不要藉機攻打以色列，導致戰事擴大。

許多專家認為，美國與伊朗都無意正面衝突，但誤判或擦槍走火的可能性很高，以軍進攻加薩的強度，有可能把局勢推向失控。

除了伊朗與其代理人勢力發動攻勢之外，許多穆斯林國家都有大批群眾上街聲援巴勒斯坦，像是幾乎從不允許抗議的巴林，也在十月出現數百人示威。已跟以色列關係正常化，或是正考慮改善關係的阿拉伯國家則是受到愈來愈大的公眾壓力，要求官方切斷與以色列聯繫。

美國外交關係協會研究員庫克說，以哈戰爭引發阿拉伯世界反以民意高漲，先前美國力促以阿關係正常化的努力，在當前局勢下「至少一段時間內會慢下來或暫停」。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

以哈沖突：布林肯訪問約旦河西岸會晤阿巴斯

以色列又空襲難民營 阿巴斯促布林肯推動加薩停火

以色列各地爆示威 76%民眾希望總理尼坦雅胡下台

揭以色列空襲後死傷 哈瑪斯：加薩至少9770死、4800名孩童喪生

相關新聞

挺以色列風向變 華府30萬人上街挺巴

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯十月七日突襲以色列，以軍報復空襲加薩並派出地面部隊入侵。以哈戰爭至今將近一個月，已造成加薩近萬人喪...

音樂節遇劫！哈瑪斯闖入後「裝死」2小時 27歲女模還原僥倖生還經過

這波以巴衝突已邁入近1個月，造成雙方至少約1萬1千人喪生。其中10月7日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯對以色列展開突襲那天，在以...

以色列徵兵30萬 衝擊跨國科技業

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯十月七日突襲以色列後，以色列迅速下令徵召卅萬預備役軍人，除了直接衝擊國內勞動市場，不少美國科技業以...

以哈戰事若失控 恐變區域戰

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭開打至今，各界最憂心的是加薩走廊人道危機，但美國與其他西方國家也害怕以軍作戰行動引發...

加薩未來如何管理 美以莫衷一是

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭將屆滿一個月，考慮到哈瑪斯目前實際控制治理加薩走廊，許多人開始詢問，要是以色列達成瓦...

美動用否決權挺以 遭聯大孤立

以哈戰爭十月七日爆發，聯合國大會一九三個成員國十月底壓倒性通過決議，要求以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯立即人道主義休戰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。