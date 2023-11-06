以哈戰事若失控 恐變區域戰

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭開打至今，各界最憂心的是加薩走廊人道危機，但美國與其他西方國家也害怕以軍作戰行動引發更廣泛的區域戰爭，將區域強權伊朗或代理勢力拉下水。

伊朗曾經警告，如果以軍採取大規模地面攻勢打入加薩走廊，就可能朝以國北部港口城市海法發射飛彈，總統萊希十月廿九日表示以國行動「已越紅線，可能迫使每個人採取行動」，又批評美國要求伊朗旁觀，自己卻不斷給予以色列廣泛支持。

其實，伊朗也在走鋼索，避免直接對抗美國和以色列，轉而靠著葉門青年運動等「抵抗軸心」的代理人民兵，對以色列和美軍在伊拉克與敘利亞的基地發動有限打擊，伊朗支持的黎巴嫩真主黨也不時跟以軍交火。

以哈戰爭開打後，美國派遣兩個航艦打擊群到地中海，還曾出動Ｆ-十六戰機轟炸敘利亞的武器彈藥設施，目的之一就是警告區域勢力不要藉機攻打以色列，導致戰事擴大。

許多專家認為，美國與伊朗都無意正面衝突，但誤判或擦槍走火的可能性很高，以軍進攻加薩的強度，有可能把局勢推向失控。

除了伊朗與其代理人勢力發動攻勢之外，許多穆斯林國家都有大批群眾上街聲援巴勒斯坦，像是幾乎從不允許抗議的巴林，也在十月出現數百人示威。已跟以色列關係正常化，或是正考慮改善關係的阿拉伯國家則是受到愈來愈大的公眾壓力，要求官方切斷與以色列聯繫。

美國外交關係協會研究員庫克說，以哈戰爭引發阿拉伯世界反以民意高漲，先前美國力促以阿關係正常化的努力，在當前局勢下「至少一段時間內會慢下來或暫停」。

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