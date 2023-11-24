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以哈今起休戰！停火四天 首批釋13人質
卡達外交部表示，以色列與哈瑪斯組織將於廿四日早上七時（台灣時間下午一時）開始實行休戰協議，暫時停火四天，並於同日下午四時釋放十三名人質。
卡達外交部發言人安薩里表示，同一家族的人質將被歸類在同一批，且每天都會釋放數名平民。
他指出，埃及和以巴衝突各方代表廿二日起持續在杜哈溝通，會談過程十分順利，結論是落實休戰協議，「如同我們不斷強調的，需要一個具體且準備完善的計畫，才能為釋放人質創造一個安全的環境」。
以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯廿二日達成協議，以五十名人質交換一百五十名巴人囚犯，將休兵四天，並自廿三日起實施，但之後又因釋放細節未定，而將協議延後到廿四日執行。
協議推遲實施之際，以軍仍持續攻擊加薩。英國衛報報導，以軍在休戰前持續攻擊加薩中心地帶，轟炸北加薩賈巴利亞難民營周邊住宅，造成超過百人喪生，其中包括一個家族五十人悉數罹難。巴勒斯坦自治政府外交部長馬里奇表示，難民營遇襲死傷中，有五十二人來自同一個家族，「從祖父輩到孫兒輩無一倖免」。
另一方面，路透報導未具名巴勒斯坦官員表示，本月底將進行第二輪人質交換，預計兩輪下來，將有一百名人質獲釋，而以色列也將釋放共三百名巴勒斯坦囚犯，以婦女和少年為主。
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