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卡達證實 以哈休戰再延一天

聯合報／ 國際中心／綜合報導
以哈休戰協議再延一天，圖為以色列軍隊軍車在加薩走廊邊境集結。 圖／法新社
以哈休戰協議再延一天，圖為以色列軍隊軍車在加薩走廊邊境集結。 圖／法新社

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯十一月卅日表示，雙方將持續休戰，但目前仍不清楚正式協議細節。居中斡旋的卡達證實休戰延長一天，雙方會再釋放人質和囚犯；以色列稱已收到新人質名單。

以哈休戰協議最初在廿四日生效，為期四天，之後延長二天至卅日，原定在當地時間上午七時（台灣時間下午一時）到期。法新社報導，以色列軍方在休戰結束前一刻表示，「作戰暫停」將延長，但沒有具體說明多久。

聲明說「由於調停人士持續不懈解救人質，根據架構的條件，作戰暫停狀態將持續」。

以色列總理辦公室隨後證實延長休戰，並表示已收到一份新的人質名單。聲明說，「不久前，以色列根據協議條款取得一份婦孺名單，因此休戰將持續下去」，但沒有具體說明時程。

與此同時，哈瑪斯表示已有協議將休戰延長到第七天，但沒有提供更多細節。

哈瑪斯稍早指以色列起初拒絕延長休戰，哈瑪斯原本表態願意交出七名人質及另外三人遺體。

卡達證實雙方休戰已延長到十二月一日。卡達外交部發言人安薩里說，以巴雙方達成協議，在卡達聯合調解的架構內，於停火和人道援助准入的相同條件下，將加薩走廊人道主義休戰再延長一天。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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