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全國職場健康週啟動 勞長宣示：2030重大職災死亡人數減半

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
4月28日為世界職業安全衛生日，勞動部今舉辦「全國職場安全健康週」啟動儀式。記者葉冠妤／攝影
4月28日為世界職業安全衛生日，勞動部今舉辦「全國職場安全健康週」啟動儀式。記者葉冠妤／攝影

4月28日為世界職業安全衛生日，勞動部今舉辦「全國職場安全健康週」啟動儀式，以「永續職場」、加強職業防災意識為宣導重心。勞動部長許銘春說，去年職災給付千人率降至2.222，創歷史新低，但近年產業快速變遷、風險提高，職場安全減災作為必須更精進，勞動部近期目標為營造業墜落減災，中程目標則是2030年重大職災死亡人數減半。

許銘春致詞時說，勞動部近年積極推動永續的優質勞動環境，結合各界資源推展職場減災精進作為，已將職災給付千人率降到2023年2.222的歷史新低，並提高職場健康照護率達72%，但產業轉型快速，隨著數位科技、綠能產業的發展，也導致職災風險上升，參考先進國家職安衛策略及因應我國永續發展目標，勞動部在今年提出「2030台灣職災減半推動策略」，目標在2030年將重大職災死亡人數減半，尤其針對職災占比最高的營造業墜落危害，也特別將今年訂為「營造墜落打擊年」，號召共同降低職災發生率。

許銘春說，去年發生聯華食品、明揚大火等重大職災事件，代表職場安全減災作為必須再精進、不斷檢討，營造業減災已經推了好幾年，但這幾年年台商回流、前瞻計畫工程等，營造業工程多，因而增加營造業的職災風險，今年首要重點放在營造業，重點策略是將營造業的墜落職災降低，後續也會在持續滾動檢討，希望透過跨部會力量，共同做好職場減災，形塑安全健康的勞動環境。

勞動部 職場 職災

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