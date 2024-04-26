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藍表決封殺綠國會改革2案 卻引爆黃國昌、范雲口角

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團今在立法院會無預警發動變更議程，意外引爆綠白口角。記者黃婉婷／攝影
民進黨立法院黨團今在立法院會無預警發動變更議程，意外引爆綠白口角。記者黃婉婷／攝影

藍綠國會改革再過招，民進黨立法院黨團今在立法院會無預警發動變更議程，要將強化立法院秘密會議規範，及要求立委自律、反性騷等條文逕付二讀，未料國民黨團高喊反對，掀起表決大戰，民眾黨雖有出席卻未投票，最終藍營在席次優勢下，以53比51的票數，封殺民進黨團提案。

國會改革成為本會期朝野交鋒重頭戲，藍綠白昨在司法及法制委員逐條審查民進黨版提案，但三黨未能達成共識，最終以散會收場。

民進黨團今再出招，於立法院會發動變更議程，將立法院職權行使法部分條文修正草案、立法委員行為法第7條之1及第30條條文修正草案、立法院議事規則第47條、第48條、第52條修正草案，排入討論事項中，盼將上述條文自司法及法制委員會抽出並逕付二讀，由民進黨團召集協商，讓藍綠版本併案協商。

上述內容涵蓋立法院召開秘密會議時，應確保會議內容不對外宣洩，以及立委應以最高標準防範性騷擾或性別歧視，彰顯我國注重性別平等價值，若有違反將送紀律委員會處分，假使涉及刑事責任，應移送檢察機關依法辦理。

國民黨團隨即喊出有異議，要求表決，過程中，藍綠數度爆發口角，民進黨團幹事長吳思瑤批評「沒收審查還要沒收協商」，書記長莊瑞雄狠酸「沒有大腦的反對、國民黨團沒出息」，國民黨立委羅智強反嗆「八年偷懶」。

民眾黨團雖有到場，卻未參與表決，遭吳思瑤質疑是國民黨附隨組織，民進黨立委范雲更走到民眾黨團總召黃國昌身旁，質問「為何要幫國民黨」，黃聽聞後隨即暴怒，高分貝反嗆「妳跑到我旁邊來吼什麼、混淆視聽」、「藍綠要玩程序自己去玩」。

經表決，兩案在國民黨挾席次優勢下，出席立委104人中，有51人贊成、53人反對。立法院長韓國瑜宣布，由於贊成者少數，不通過民進黨團提案。

立法院 范雲 黃國昌

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