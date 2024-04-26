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台新首席經濟學家李鎮宇：日圓若貶破156 亞洲貨幣大戰將開打

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金首席經濟學家李鎮宇認為，日圓若貶破156，屆時亞洲貨幣大戰也將開打。圖/本報資料照片
台新金首席經濟學家李鎮宇認為，日圓若貶破156，屆時亞洲貨幣大戰也將開打。圖/本報資料照片

日圓近幾日如坐雲霄飛車一路貶值，甚至周三再跌至34年來新低，一度貶破155日圓兌1美元，對於日圓後續走勢，台新金首席經濟學家李鎮宇今日指出，今晚美國公布的最新個人消費物價指數（PCE）將是重要的關鍵，倘若PCE沒有回降，而是繼續走升，美降息恐再延後，日圓貶破156指日可待，屆時更大的影響將是亞幣競貶壓力更大，亞洲貨幣戰爭將開打。

李鎮宇指出，美國不但降息時程延後而且幅度大幅修正，以及歐洲央行將在6月降息的兩面包抄之下：「日本銀行原來的如意算盤可能打不下去了！」他分析，日本銀行（央行）在上次升息「只升一半」，並沒有真正放手升息，是規畫在今年10月再升息，因為依照原訂沙盤推演，預期美國聯準會在6月、9月分別降2碼（1碼是0.25個百分點）之後，日銀再來升息，但現在整個局勢大逆轉，和先前沙盤推演的情境大有不同。

李鎮宇指出，歐洲央行6月降息，只會使美元更強，現在美元指數都已經破105了，也牽動日圓續貶，盤中甚至一度破155，因此日銀現在也面臨更大的提前出手壓力。對於美國的PCE，李鎮宇分析，先前美國PCE上升，主要和保費一次性的調升有關，倘若這次的PCE能下降，日圓匯率就可望止貶，但倘若這次PCE仍上升：「接下來日圓恐怕貶破156！」

李鎮宇進而提醒，倘若日圓貶破156，接下來更大的影響將來自整個亞洲貨幣貶值壓力更大，一場亞洲貨幣競貶的貨幣大戰即將開打。倘若以對各別國家的衝擊觀察，李鎮宇分析，東南亞國家的金融及資本市場受到衝擊較大，因為相較於日韓台三國，東南亞地區的產業亮點，例如AI、半導體等，相對不顯著，而在台灣，由於台灣有AI、半導體產業的多檔明星股加持，因此，亞幣競貶對台灣的影響相對較小。

日圓匯率 李鎮宇 美國聯準會

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