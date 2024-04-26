快訊

竟然發生在日本！台人北海道吃活體帝王蟹遭掉包 「1舉動」讓老闆啞口無言終認錯

閃電列車又出現了！ 專家：這種對流系統實在不像春雨

「脆」好綠但蔣萬安不怕 深入敵營的社群之戰有何布局？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳葉丙成內定教部政次 教團熱議 他憂以「網紅流量」思維辦教育

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
外傳教育部政務次長將由國立台灣大學教授葉丙成出任，教育團體呼籲，政策不能局限於「網紅流量」思維，應該務實了解基層困境和狀況。本報資料照片
外傳教育部政務次長將由國立台灣大學教授葉丙成出任，教育團體呼籲，政策不能局限於「網紅流量」思維，應該務實了解基層困境和狀況。本報資料照片

卓內閣新人事將於520上任，教育部長將由國立中山大學校長鄭英耀出任，今外傳教育部政務次長將由國立台灣大學教授葉丙成、前立法委員張廖萬堅出任。有教育團體認為人事安排創新，但也有團體呼籲，政策不能局限於「網紅流量」思維，應該務實了解基層困境和狀況。

葉丙成為美國密西根大學電機暨計算機科學系博士，現為台大電機工程學系教授，創辦線上遊戲學習平台PaGamO以及實驗教育機構BTS無界塾，目前亦主持Podcast節目《不良大叔》；張廖萬堅過去長年擔任立法院教育委員會委員，熟悉各階段教育業務，亦獲得不少教育團體力挺。

據了解，葉丙成出任教育部次長學界呈兩派議論，有教育團體認為葉具備教育推廣經驗本身亦為大學教授，應能帶來變革。全教總理事長侯俊良表示，部分的家長確實很欣賞葉丙成，但翻轉教育的理念也確實和教育現場狀況有落差，並非所有教師都全然支持。

侯俊良指出，若接下次長一職，相信對葉丙成本人也是挑戰，但建議其應多了解現場狀況，「教育是要深入基層、成就每個人，而不是只有成就自己。」

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙也呼籲，葉丙成應務實了解整體階段的教育基層樣貌，否則只強調提出新穎的做法，但不適用現況，只會讓現場徒增混亂，又若抱持網紅流量思維辦教育則會「很恐怖」。

黃湘仙說，張廖萬堅擺得不錯，其對國教、幼教等領域多有理解，但建議葉丙成務實面對教育現場人力流失、雙語教育亂象等問題，落實關心基層而非空想放煙火式的政策。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則質疑，教育制策目前不需要亮點，而是要面對私校退場、高教國際化、高教經費、研究人才不足，以及新南向僑外生等龐雜的國內外問題，次長需要進行溝通協調，過去葉除了在小眾領域創新，對於複雜的高教問題沒有具體實務經驗，擔任政次只能說天佑台灣，憂心將變成高等教育的土石流。

本報致電葉丙成，但並未接應。

教育部 葉丙成 高教

延伸閱讀

內定教部次長 張廖萬堅獲徵詢：為國教、體育事務貢獻

降低學習壓力！國小低年級段考限2次 預計8月上路

教師解聘調查小組全外聘 教團批：仇師毀校政策

全教總籲提高私校退撫等3訴求 立委提案聲援

相關新聞

傳葉丙成內定教部政次 教團熱議 他憂以「網紅流量」思維辦教育

卓內閣新人事將於520上任，教育部長將由國立中山大學校長鄭英耀出任，今外傳教育部政務次長將由國立台灣大學教授葉丙成、前立...

中央大學頒贈陳其寬小行星 向台灣建築大師致敬

今年適逢建築設計師陳其寬103歲冥誕，國立中央大學今日於台南市美術館「陳其寬：雙曲．交響」紀念展，舉行陳其寬（23685...

聯電捐款整修 清華大學劉炯朗館完工啟用 大廳藏巧思

為緬懷2020年辭世的清大前校長劉炯朗，聯華電子公司於2021年捐款給國立清華大學，整建校內資電館，並在整修後更名為「劉...

華梵推生命設計週 學生挑戰大型壁畫、台灣踏查

華梵大學訂本週為「生命設計週」，全校停課1週。有學生挑戰戒除手機成癮、創作大型壁畫、體驗攀樹，也有港生規劃前往台灣各地拍...

悔念「錢」途好科系！頂大生因4件事身心俱疲想重考 過來人勸：這是必修課

剛踏入大學校園，大一生除了要適應與高中不同的上課環境外，還得重新建立屬於自己的朋友圈，難免會覺得壓力很大。日前一名就讀頂大的一年級生發文訴苦，快撐不住系所的課業壓力，不少課程和作業都...

傳八大行業人員入校攬才 大學證實：已通報校安

近期有學生在社群平台上警示，稱疑似有八大行業人員隨意進入台北市某私立大學「徵才」，並於教室黑板留下相關連繫訊息。該校今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。