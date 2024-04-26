台中1.2萬農業缺工名額僅200人申請 農業局長：設法調度移工

台灣邁入高齡化，農村人力短缺，但失聯移工人數屢創新高，失聯移工累計高達8.5萬人。台中市議員李天生今批評，政府開放1.2萬名農業移工員額，市府去年只申請233人，做法不夠積極。中市農業局長張敬昌表示，不是移工人數不夠，而是要調整農忙、農閒時期人力需求，把移工留下，由政府負擔薪資，可防止移工逃逸，未來並朝向農業機械、智慧農業發展，有效解決農業缺工問題。

台中市議會今財政經濟業務質詢，李天生表示，農村勞動力短缺，行政院農委會2017年通過「推動改善農業季節性缺工2.0措施」，重視農業人力不足問題，近年來逐步開放申請條件，去年農業移工總員額更增加為1.2萬，不過台中市去年只申請233人，根本無法因應地方需求。

李天生說，農業局應該主動出擊，將移工調配使用，依不同季節支援各類農作，充分利用人力，解決農忙時期人力不足問題。此外，目前農村存在不少失聯移工，多是不滿原有工作環境，但在鄉間工作卻十分適應，建議設法「就地合法」，解決農村人力不足問題。

李天生也質疑市府青農培訓工作不力，希望增加預算，擴大舉辦，讓更多年青人投入農業生產行列。

張敬昌表示，台中市每年申請約200多名外籍移工，「不是移工人數不夠，而是農閒與農忙時期的人力調配不對」，今年市府將辦先驅計畫，農閒期間將移工留下，並統一調配，薪資由政府要負擔，可防止移工逃逸，讓人力可充分運用，解決農村人力不足，造成正向循環；未來也朝向農業機械、智慧農業發展，減少人力需求，有效解決農業缺工問題。

張敬昌說，每年培訓約40名青農，長期下來人數可觀，同時把青農「當做寶貝」訓練，除第一年集訓之外，還輔導並補助3年，3年後才讓青農自力更生，平均每名青農花30、40萬培訓，成果不錯。