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台灣哪些景點「去一次就不想再去」？他點名這裡 鄉民全不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
九份老街，是觀光客熱愛的北部人氣景點。報系資料照
九份老街，是觀光客熱愛的北部人氣景點。報系資料照

台灣到處有景點，有網友在ptt發文「台灣哪裡是去過一次就不想再去的地方」，獲得網友熱烈回響，「絕對是高跟鞋教堂」、「高跟鞋教堂，超無聊又超熱」，嘉義的「高跟鞋教堂」再度高人氣。

令人意外的是，原po說覺得日月潭很無聊，景還好，周邊也沒有什麼好逛的，平日去玩感覺很荒涼，很多店面都沒開，讓人不想去第二次。

網友對於原Po不滿日月潭有點驚訝，「日月潭可以去好幾次，最近去環湖風景很棒」、「太小看日月潭，附近還有貓蘭山、頭社水庫、金龍山老茶廠一堆可玩」、「日月潭去SUP還蠻好玩的，光SUP就兩次了」「日月潭一大早陽光照射超漂亮的」、「如果日月潭也算，臺灣大概沒地方可以去」

日月潭石碑，圖為示意圖，非新聞當事人。報系資料照／記者黃仲裕攝影
日月潭石碑，圖為示意圖，非新聞當事人。報系資料照／記者黃仲裕攝影

網友各有推薦景點，「水往上流」、「所有彩繪牆景點，去一次都是極限」、「台中彩虹眷村」、「妖怪村」、「除了台南以外的各地夜市」、「我旅行社的，絕對是哈尤溪」、「奮起湖，髒亂到不行賣的東西又大同小異」、「龜山島」、「各地的老街」、「故宮南院」。

夜市 彩虹眷村 故宮南院 日月潭 高跟鞋教堂 龜山島

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