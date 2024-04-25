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北市捷警隊小隊長遭控性侵女兒 昔同事：不意外但太扯
台北市警局捷運警察隊鄭姓小隊長遭就讀大學的女兒指控，涉嫌在酒後毛手毛腳並試圖性侵，台北市警方初步證實，日前婦幼隊接獲女子報案提告，全案待調查。
據悉，年約50歲鄭男的女兒正就讀大學，日前不堪父親騷擾，在好友陪同下到婦幼隊報案提告，指控鄭男在酒後毛手毛腳並試圖性侵。
鄭男事後心虛，一度向上遞報告打算提前退休，但後續又將報告收回，外傳5月1日將調整鄭的人事，警方澄清無此事。
事件今晚曝光，曾和鄭男共事過的員警透露，鄭男工作表現尚可，但人緣不佳，常常「弄別人」找同事麻煩，酒後行徑確實不穩，坦言案件發生「不意外，但對女兒下手也太扯了吧！」警方表示，詳細案情今晚將對外說明。
士林地檢署今晚指出，本性侵案已受理並由婦幼專組檢察官積極偵辦中。檢方強調，依性侵害犯罪防治法不得揭露足資識別被害人身分資訊之規定，為落實被害人之保護，暫時無法說明當事人身分等資訊。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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