周玉蔻慘了！控黃國昌「在教室硬上女學生」 法院今判賠30萬元

媒體人周玉蔻去年在臉書指控民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，並提告求償100萬元、刪除文章並刊登判決主文，雙方調解破局，台北地方法院今判周玉蔻應賠償30萬元，並移除貼文，可上訴。

民眾黨主席柯文哲參加「館長」陳之漢直播專訪時，談及司法改革議題說「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了」；周玉蔻去年6月13日在臉書貼文，「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。

黃國昌請求周玉蔻賠償100萬元、刪除文章、在三大報頭版刊登判決主文、於臉書刊登判決全文。台北地院曾勸諭雙方和解，但周玉蔻擬好聲明書，卻被黃國昌認為「沒有道歉」而不同意和解。

周玉蔻曾受訪指出，她為和解所擬的聲明稿已盡她最大誠意，她不想再與年紀差那麼多的黃國昌爭辯，並勸黃國昌要把心胸放寬，要爭取更大的政治舞台，應要有寬大的心胸，接受更多的批評和評論。

黃國昌委任律師開庭指出，周玉蔻言論與事實相距甚遠，對方引用報導內容為「師生戀」，為雙方合意，黃國昌事後也有澄清，與周女所指涉的強制性交不同，認為周玉蔻沒有查證，也不受新聞自由保障。