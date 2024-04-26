路透獨家：若法律戰失敗 字節跳動寧可收掉TikTok也不出售

路透25日引述四名知情者報導，如果TikTok用盡任何法律手段也沒辦法阻止美國立法阻止其進入美國應用程式商店，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）寧願收掉這款虧損的應用程式，也不願賣掉。

與字節跳動關係密切的知情人士透露，TikTok營運所依賴的演算法被認為是字節跳動整體營運的核心，因此出售可能性很低。

另外，TikTok僅占字節跳動總營收和每日活躍用戶的一小部分，因此在最壞的情況下，字節跳動寧願在美國關閉這款應用程式，也不願賣給潛在的美國買家。

知情人士說，收掉美國TikTok對字節跳動業務的影響有限，而且該公司還不必放棄其核心演算法。

據了解，TikTok與字節跳動的短有影音平台抖音等國內應用程式共享相同的核心演算法，消息人士稱，其演算法被認為優於位元組跳動的競敵騰訊和小紅書。

此外，TikTok的演算法不可能被拆開，由於其智慧財產權許可是在中國以字節跳動的名義註冊，因此很難與母公司脫離。字節跳動也不會同意將其最有價值的資產之一、其秘密來源「TikTok演算法」出售給競爭對手。對此，字節跳動拒絕置評。

美國參議院22日壓倒性通過援烏以台包裹法案，其中包括要求TikTok出售，否則將在全美遭到封殺。在總統拜登簽署成法後，TikTok將出售的最後期限定為明年1月19日。