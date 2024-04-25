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中職／沒猛料啦！曬妹妹一粒最正「上帝視角照」 姊姊直呼：暈爛

聯合新聞網／ 綜合報導
一粒。 截圖自一粒姊姊Threads
一粒。 截圖自一粒姊姊Threads

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」人氣成員一粒，隨隊參加大聯盟水手隊台灣日，今天已抵達西雅圖，她的親姊姊則在個人社群分享一粒的「上帝視角照」，但不同於其他啦啦隊通常都是展現傲人身材的一面，卻是一粒穿著短褲玩著相機，清新的畫面仍讓網友說，「暈得想請病假」。

一粒姊姊近日公布男友是樂天桃猿隊19歲捕手宋嘉翔，引發網友熱議，有人封宋嘉翔為「國民姊夫」。一粒姊姊也在Threads發文分享一粒的美照，直言「你們的一粒真的好正」。

一粒也在留言區感謝姊姊，網友們紛紛表示，「好喜歡這對姊妹的互動」、「這視角的一粒真的好正」、「第4張超暈」。連姊姊都說「暈爛」。

本次西雅圖台灣日活動由美國Rocks Baseball和西雅圖台灣青啇會共同主辦，Wing Stars啦啦隊受邀參與，將安排其中一位團員作為開球嘉賓。這次交流活動由隊長螢螢領軍，參加成員包含一粒、林浠、昆昆、瑈瑈、妡0及恬魚，預計將在美國時間4月26日於水手隊主場表演。

擷圖自Wingstars IG限動。
擷圖自Wingstars IG限動。

由 @isabellathatgirll 發佈
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