進化C羅閃耀葡式勝利 摩洛哥時運不濟悲壯出局

上一場比賽最後被自家烏龍球絕殺的北非勁旅摩洛哥，在B組的第二輪較量有著非贏不可的壓力，或多或少受到前一天塞內加爾的好成績刺激，本場比賽球員在場上拚勁十足，整體配合表現甚至略優於實力更強的葡萄牙。但在隊長球星貝納提亞（Mehdi Benatia）三次禁區內進球機會全部踢飛後，敗下陣來也怨不得人。摩洛哥隊員很努力，兩場比賽的場面均占據優勢、壓著對方打，28腳射門火力兇猛卻顆粒未收，除了準星不夠、也沒製造出什麼折射或補射的二波破門良機，運氣實在背，二連敗成為本屆世界盃最早出局的球隊確實令球迷有些始料未及。

摩洛哥(右)兩場比賽的場面均占據優勢壓著對方打，但運氣實在背，二連敗成為本屆世界盃最早出局的球隊。 歐新社

葡萄牙和上一戰對陣西班牙時同樣打出「夢幻開局」，開賽雙方的第一波有威脅攻勢，就讓C羅（Cristiano Ronaldo）在禁區內搶點頭錘破網，再度超越俄羅斯切里謝夫（Denis Cheryshev）的三顆進球獨居目前進球王寶座。比大部分專業中鋒還要強悍的垂直起跳與跑位搶點的頭錘功夫一向是C羅在評比上遠勝另一位球王梅西的項目。難得的是，C羅兩場比賽總共四腳射正便全數成為進球，比起前幾屆世界盃上多次浪射大有進化，且分別是用12碼罰球、自由球、非慣用腳遠射、頭錘四種方式攻入，充分展現他近三年帶領皇家馬德里登上歐洲冠軍盃三連霸過程的「全能進球機器」能耐於世人眼前。

葡萄牙歷史上之前也僅有一人能辦到同屆世界盃上以左、右腳、頭錘各進一球。同時間C羅也成為葡萄牙史上第一位小組賽前兩場比賽都能為國家進球的球員，最後，這是他在國家隊累積的第85顆進球，超越了匈牙利傳奇普斯卡什（Puskás Ferenc）的84球，成為歐洲第一、世界第二的史詩級射手，以33歲的足球員高齡持續「逆天」表現怒破各大紀錄，也帶給當代世界球迷共同見證歷史的感動。

C羅兩場比賽總共四腳射正便全數成為進球，分別是用12碼罰球、自由球、非慣用腳遠射、頭錘四種方式攻入。 美聯社

在早早取得領先後，葡萄牙反而逐漸被摩洛哥壓制。常言得中場者得天下，雖然最後未必能贏球，但能夠控制住局勢，製造更多機會。兩邊在中場進行大量激烈拼搶，輸球就會出局的摩洛哥使盡洪荒之力地粗野動手下腳，加上本場裁判對碰撞的尺度較寬鬆不太吹哨，C羅兩度遭貝納提亞狠狠鏟倒、葡萄牙其他球員甚至被鏡頭拍到身上被抓得滿是血痕，雙方的傳球成功率下降到68%可見其慘烈。

而下半場葡萄牙場面更為被動，摩洛哥踢法比起強調快速簡單的塞內加爾很不一樣，更為細膩且具組織，往往前場成功逼搶後發動多次反擊，且很少產生不必要的失誤，幾乎都能有效轉變為射門或傳中，讓葡萄牙的後衛群守得極為吃力、場面驚險到最後一刻。兩年前入選歐洲國家盃最佳陣容的格雷羅（Ricardo Pereira）尤其狼狽，屢屢被過或者動氣製造犯規送給對方自由球，也因此讓摩洛哥在禁區得以多次頭頂腳踢攻門，幸好陣中門神帕特里西奧（Rui Patricio）貢獻幾次關鍵撲救力保大門不失，再現歐國盃力阻法國、波蘭的風采，堪稱本戰的第二英雄。

以數據來說控球率占約45％，場上表現也居劣勢，需靠反擊足球致勝的這場比賽，是很典型的葡萄牙式球賽。2016年歐洲國家盃與今年對陣西班牙時葡萄牙都這樣挺了過來，但本役的中場卻浮現不少問題。兩年前能拿到冠軍，C羅以外的球員也能夠進球與守住場面十分重要，但世界盃目前卻似乎患上C羅依賴症，第38分鐘古德斯（Goncalo Guedes）便浪費了C羅創造的單刀良機，否則早已鎖定勝局。

畢竟一人球隊肯定是無法走遠的，有了如此狀態火爆的C羅在，若其他人無法協力走得更遠就太可惜了。 路透

而且中場其他球員踢得也很混亂，下半場讓C羅陷入孤軍奮戰的狀態，無法再有有質量的反擊，比起首戰對陣西班牙的表現退步不少。葡萄牙雖然贏下此役後應能順利挺進16強淘汰賽，但主帥桑托斯（Fernando Santos）仍需想辦法解決此狀況，畢竟一人球隊肯定是無法走遠的。有了如此狀態火爆的C羅在，若其他人無法協力走得更遠就太可惜了。