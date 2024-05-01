陸戰66旅戰車營士兵偷同袍萬餘元現金 提早退伍吃官司

蔡姓男子原在海軍陸戰隊陸戰66旅、別名「陸戰先鋒66旅」下湖營區服役的職業軍人，疑因在外積欠至少數十萬元卡債、信用貸款，無力償還，竟於2022年8月間，某日上午行竊同寢同袍放在皮夾內的1萬2500元現金後逃逸，桃園地檢署依竊盜罪起訴並聲請簡易判決，桃園地院審理後，變更起訴法條，將蔡男依犯陸海空軍刑法的在營區犯竊盜罪，判處拘役30日，得易科罰金。

根據檢方起訴犯罪事實指出，蔡男意圖為自己不法之所有，基於竊盜犯意，於2022年8月18日上午某時，在桃園市龜山區新興街的海軍陸戰隊陸戰66旅營部連2樓3號寢室內，趁無人注意之際，徒手竊取某同袍放置在皮夾內的新台幣1萬2500元現金，得手後旋即離去。

法院認為，蔡男犯竊盜案地點位於海軍陸戰隊陸戰66旅營部連2樓3號寢室內，屬陸海空軍刑法第76條第1項第8款之罪；蔡男自述於2015年9月30日入伍、2022年11月17日退伍，當他犯竊案及被人發覺時均在服役中，雖現已非現役軍人，此案仍應適用陸海空軍刑法。