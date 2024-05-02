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聯準會決策出爐 ！利率連六度按兵不動 放慢縮表速度
聯準會（Fed）在美東時間1日下午2時（台灣時間2日凌晨2時）結束一連兩天的政策會議，並發布會後聲明，宣布聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%，連續第六次按兵不動，一如外界預期。
此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）將減緩縮表速度，把每月減持600億美元公債的上限，放慢至250億美元，使一年縮表的步伐從7,200億美元減緩至3,000億美元。但FOMC將把現有每月贖回抵押擔保證券（MBS）的上限，維持在350億美元不變，並將超過此上限的任何本金再投資公債。
CNBC報導指出，Fed決議放慢縮減其龐大資產負債表的債券部位，可被視為貨幣政策的漸進式寬鬆。
委員會在會後聲明中仍指出，在讓通膨回落至2%的目標方面「缺乏進一步進展」。
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