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哈瑪斯即將回覆停火提案 稱不願屈服以方條件

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國務卿布林肯（左）1日會晤以色列總理內唐亞胡（右）。歐新社
美國國務卿布林肯（左）1日會晤以色列總理內唐亞胡（右）。歐新社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯正在考慮一項與以色列停火40天及人質換囚的計畫。法新社1日報導，哈瑪斯高階成員辛迪說，他們很快就會回應以方休戰提案，但未指明確切時間；他也強調一切停火須為永久性質。

哈瑪斯談判代表已從埃及開羅回到位於卡達的據點。辛迪接受法新社電訪時說，談判代表是否認為有取得進展，目前尚難論斷；他並強調，其目標是結束戰爭。

一名對談判知情的消息人士說，卡達的斡旋人員預期哈瑪斯會在一到兩天內回覆，並說以方的提案包括實質讓步，納入在初步停戰、雙方人質換囚犯後的一段「持續平靜」時期。該人士稱，雙方爭點可能仍是以軍從加薩走廊撤出事宜。

一名以色列官員向法新社說，以方將等候答覆至1日夜間，後決定是否再遣代表到開羅敲定協議。

辛迪並說，哈瑪斯和所有巴勒斯坦反抗派系都相當有意終結這場針對巴人的戰火，但並非可以不惜一切；哈瑪斯對與埃及、卡達等國斡旋人員對話保持開放，也樂見任何方案來終結戰爭，但須符合一些非常明確、不容放棄的條件。

他並說，巴人已歷經超過200天戰火，絕不會舉白旗或屈服於敵人以色列的條件，「我方的尊嚴和榮耀拒絕妥協」。

以色列總理內唐亞胡4月30日說，仍打算派兵進軍南加薩大城拉法，不顧國際對拉法150萬名避難民眾安危的關切。訪以的美國國務卿布林肯1日強調停火必要，在與內唐亞胡會談時重申美國反對以軍攻擊拉法。

以色列 卡達 哈瑪斯

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