老翁捷運削竹筍遭罰1萬 北市議員霸氣出手：我幫他繳

北捷淡水線4月22日傍晚6點接獲民眾通報車廂內有人亮刀情況，捷運警察隊到場發現竟然是名老翁，老翁認為車程時間太長，索性拿菜刀削起兩袋桂竹筍，因此挨罰１萬元。媒體人謝曜州感嘆「世上苦人、弱勢真多」，北市議員陳怡君則表示，想到鄉下賣竹筍的舅公，要幫阿伯寫申訴書，沒過的話就幫老先生繳罰款好了。

該名老翁拎著剛採收好的兩大袋桂竹筍，從捷運淡水站上車搭到台北車站，車程約近40分鐘，他索性坐在車廂地板上，抽出菜刀開始整理起兩袋的桂竹筍。由於北捷曾發生隨機殺人案，老翁抽出菜刀，讓其他乘客有些恐慌，立即通報站務人員。

警方到場後，老翁稱不知道車廂內不能拿出菜刀，捷警遂告誡切勿再攜帶危險物品，並於搭乘捷運時取出使用。捷警表示，因行為已違反大眾捷運法，造成旅客驚慌及影響乘車秩序，由台北捷運公司依違反大眾捷運法裁罰1萬元。

謝曜州今在臉書發文直呼，73歲淡水老農，搭捷運要到板橋賣竹筍。這把年紀還要千里迢迢賣竹筍，實屬艱苦人，但違規就是得罰，感嘆「世上苦人、弱勢真多！」也引來陳怡君留言「看了好難過」、「我剛剛去了解了，依據這條開罰，我明天質詢完了來幫阿伯寫申訴書，沒過的話我幫他罰好了」。

「我想到鄉下的舅公。」陳怡君說，小時候看他們挖竹筍，一簍一簍要扛回家，再去賣竹筍，賣完了又沒賺多少錢那真的讓人很鼻酸，相信阿伯是不知情之下觸犯規定。