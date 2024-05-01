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湳洋鍋物「14種肉品通通5折」！4款聯名餐點新上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
湳洋鍋物限時推出「全肉品5折」加購優惠。圖／黑浮國際餐飲提供
湳洋鍋物限時推出「全肉品5折」加購優惠。圖／黑浮國際餐飲提供

隨著母親節即將到來，黑浮國際餐飲旗下的「湳洋鍋物」限時推出「肉品全系列5折」的限時加購優惠。另外同集團的「奎克咖啡」與湳洋鍋物也推出聯名活動，打造「泰式帕塔加蝦仁天使細麵」、「波光檸檬香茅西西里」等4款特色餐點。

身為姊妹品牌，奎克咖啡以「以好食萃取悠然片刻」作為品牌理念，提供咖啡、輕食、鹹派、義大利麵等餐點；「湳洋鍋物」則是主打南洋風味的特色鍋物料理。此次雙品牌聯手推出的4款品項中，「泰式帕塔加蝦仁天使細麵」以天使細麵搭配以泰國羅望子、鳳梨、生薑與特級魚露秘製的「泰式帕塔加海鮮醬」，還有海蝦仁等配料，在夏季中打造清爽酸甜的滋味，每份290元，限於奎克咖啡販售。

雙品牌共同販售的「波光檸檬香茅西西里」，將奎克咖啡的義式濃縮咖啡為基底，搭配香茅、台東檸檬汁，帶出飲品輕盈層次，每杯160。湳洋鍋物限定販售的「椰林漂浮霜淇淋拿鐵」同樣以義式濃縮咖啡為基底，覆上醇濃椰奶霜淇淋，最後點綴手作糖漬香橙片與香茅，每份160元。另外還有「岩石椰漿香茅小點佐熟成梅酒凍」同步登場，每份190，限於湳洋鍋物販售。4款聯名商品限時供應至5月31日。

為慶祝母親節，即日起至5月12日期間，湳洋鍋物推出限時優惠。凡消費雙人或四人套餐（每套1,880元起），即可享「全肉品5折」的加購優惠，包括有日本A5和牛、西班牙伊比利霜降松阪豬等14種肉品。

奎克咖啡與湳洋鍋物聯名，打造「泰式帕塔加蝦仁天使細麵」、「波光檸檬香茅西西里」等4款特色餐點。圖／黑浮國際餐飲提供
奎克咖啡與湳洋鍋物聯名，打造「泰式帕塔加蝦仁天使細麵」、「波光檸檬香茅西西里」等4款特色餐點。圖／黑浮國際餐飲提供

咖啡 品牌 香茅

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