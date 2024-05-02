羽球／湯姆斯盃不敵日本 中華隊男團分組第2晉8強

湯優盃男、女羽球團體賽在中國成都繼續進行，中華隊男團今天在湯姆斯盃預賽最後1戰以0比5遭到日本橫掃，確定以分組第2名晉級8強。

前一役中華隊男團在湯姆斯盃（Thomas Cup）輕取捷克，確定與日本攜手挺進8強，今天兩隊正面交鋒，爭取分組龍頭位置，中華隊男團依序派出男單周天成、男雙王齊麟與楊博軒、男單林俊易、男雙李洋與葉宏蔚及男單李佳豪。

第1點男單由周天成打頭陣，對戰世界排名第11的西本拳太，雖然首局以18比21讓出，不過周天成在次局力挽狂瀾，以21比15扳平戰局，可惜第3局在5比6落後時，遭到對手12比2的攻勢重擊，導致再以15比21讓出，苦吞近期對戰4連敗。

第2點男雙王齊麟並非與熟悉的搭檔李洋合拍，而是攜手楊博軒征戰，挑戰世界排名第6的小林優吾與保木卓朗，克服首局一度落後5分劣勢，中華隊組合以21比19後來居上，然而未能延續先馳得點的氣勢，接下來分別以12比21、15比21不敵日本組合。

把守第3點男單、世界排名第17的「左手重砲」林俊易，則與世界排名第22的渡邊航貴正面交鋒，可惜兩局皆遭到對手逆轉，力抗逼近1小時，以16比21、19比21落敗。

隨著第4點男雙李洋與葉宏蔚敗給古賀輝、齋藤太一，加上第5點男單李佳豪不敵國際賽「最後一舞」的前球王桃田賢斗，中華隊男團以0比5遭到日本橫掃，以分組第2名晉級8強。