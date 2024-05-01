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陸軍士官督導長今交接 原任李家緯遭調教官傳申報退役

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍司令部（如圖）士官督導長異動，今（1）日舉行交接儀式。圖／取自GOOGLE EARTH
陸軍司令部（如圖）士官督導長異動，今（1）日舉行交接儀式。圖／取自GOOGLE EARTH

陸軍司令部士官督導長異動，今（1）日舉行交接儀式，原督導長李家緯未繼續往參謀本部等高司任職，而是直接被調任步訓部兵器組教官，遺缺則由一等士官長林榮華接任。據軍中同袍指出，李家緯曾透過臉書對這項調任表示，他既未犯錯，突然調教官，甚至也牽累幕僚調職，服役35年，「未守住尊嚴榮耀退伍」。

這項派職引發軍中議論，認為打擊士官制度與士氣。對此，陸軍司令部今天表示，依國防部民國110年令頒「國軍各層級士官督導長編設作業指導」第4條第5款規定，士官督導長任期以3年一任為原則，李員調職屬正常職務調動。而李員學、經歷完整，藉其豐富經驗，調任步訓部兵器組教官，貢獻所學，培育後進。

陸軍官員也說，三軍士官督導長3年調任事屬正常，前一任陸軍士官督導長潘文清雖曾調任參謀本部總士官長，但任職時間到後，也是調任步訓部教官。

但據查，陸軍司令部士官督導長，前兩任都是調升參謀本部總士官長，包括在任內因黑鷹直升機墜毀而殉職的韓正宏總士官長，上一任潘文清也往參謀本部接任總士官長後，才調任步訓部教官，李家緯卸職後則是被直接調往步訓部接任教官，傳他因此已呈退伍申請。

士官督導長為三軍士官制度最高職務，今日交出職務奉調步訓部教官的李家緯，陸軍司令部官網介紹他是台灣省高雄縣人，民國59年生，畢業於陸軍士官學校領導士官班79年班，先後完成士官長正規班、菁英士官長班等深造教育，任事主動積極、認真負責，凡事事必躬親，足為士官典範。109年3月1日奉調陸軍司令部士官督導長。

但對這項調任，先是臉書特定粉專出現議論，指上午的交接儀式後，司令部隨即舉行一項士官職能優化座談會。臉書上流言直指李家緯的調任是因不聽話造成的「流放」；也有退將留言稱這是什麼任職制度？若如此比照，陸軍司令恐怕也可以調任軍事單位教官。有退役人士為此舉不合常理，除打擊士官士氣，也恐造成士官與軍官隔闔。

據同袍表示，李家緯透過私人臉書貼文向同袍稱，「109年清明節，我告訴父親接任陸軍司令部士官督導長，沒丟您的臉，我沒犯錯，現在我突然調教官，也牽累幕僚調職，服役35年，我沒守住尊嚴榮耀退伍，愧對父親。但我無愧陸軍、士官制度、兄弟姊妹們，永遠的家人，我們是最棒的。部隊沒有士官，是辦不了任何事情。加油。珍重再見」等語。

國軍 士官長 教官 陸軍

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