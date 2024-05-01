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獨／已婚大叔台中旗艦摩鐵丟命...同房輕熟女成目擊者

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一家旗艦級豪華汽車旅館，擁有滑水道等設施，今天凌晨傳出有一名年約50多歲卓姓男子，在房間內趕到身體不適，同房的李姓輕熟女趕緊通知救護車到場，救護車到場時，卓男已無生命跡象，經電擊6次後送醫，仍在到院前死亡，李女因是現場目擊證人，被帶回警詢，警方也已通知卓男的妻子，配合檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局在今天凌晨零時許獲報，一家豪華汽車旅館有房客身體不適，經派遣救護車到場，發現卓姓男子（55歲）已無呼吸、心跳，經電擊6次後，仍未恢復生命跡象，經送往中港澄清醫院急救，不過院方宣布到院前死亡。

警方獲報前往現場採證，發現案發的汽車旅館房間內，沒有外力破壞、打鬥痕跡，也帶回當時與卓男同房、向消防局報案的李姓女子（31歲），查明當時案發經過。

李女低調表示，與卓男是朋友關係，從事服務業，因卓突然表情痛苦，她才趕緊打電話向消防局求助。

經查，卓男已婚、有慢性病史，將聯絡卓男妻子，協助確認死者身分，另外警方也已報請檢察官相驗，查明死因。

台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

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