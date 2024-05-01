今明首波梅雨鋒 吳德榮：颮線將進入中南部 伴隨密集閃電

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天下午有一道減弱中的颮線通過金門及本島，仍帶來小範圍劇烈天氣。今晨4時雷達回波合成圖顯示，又有一道類似的颮線，正要進入中南部，伴隨密集的閃電。

吳德榮表示，今年梅雨季第1道滯留鋒、今、明兩天在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率，北台灣氣溫降、明顯轉涼；大氣不穩定、易有中尺度對流系統發展，應慎防其中的小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等。今天北部19至26度，中部19至28度，南部20至30度，東部19至28度。周五滯留鋒減弱，氣溫略升，仍有局部陣雨或雷雨的機率。

周六、周日各地多雲時晴、氣溫升，吳德榮表示，白天熱如夏，各地高溫回到30度以上，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。