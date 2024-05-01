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陳耀祥今立院備詢場面火爆 黃國昌：陳把NCC拉起來跟立法院對幹

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
立法院成立鏡電視調閱小組，但NCC主委陳耀祥拒絕提供審照過程相關資料，引發朝野立委一度拍桌口角。記者潘俊宏／攝影
立法院成立鏡電視調閱小組，但NCC主委陳耀祥拒絕提供審照過程相關資料，引發朝野立委一度拍桌口角。記者潘俊宏／攝影

NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥今日赴立法院備詢，立委黃國昌上台質詢時，提到主委陳耀祥「把NCC拉起來跟立法院對幹」，並認為NCC明明是合議制，陳耀祥卻獨自一人做出決定，引發陳耀祥不滿，執政黨、在野黨委員在台下甚至為此議題吵起來，場面一度相當火爆。

立法院第11屆第1會期司法及法制、交通委員會今（1）日第1次舉行聯席會議，併案審查立委傅崐萁、洪孟楷、翁曉玲等人所提的4版本NCC組織法修正案，修正內容涵蓋第四條、第八條、第十條，對NCC委員提名方式、旋轉門條款等部分提出修正。

針對立委提出的NCC組織法修正案，NCC做出六點回應，陳耀祥表示，首先，NCC委員人事提名權歸屬行政院，若由大院政黨比例分配推薦名單或組成恐將違憲，且無助降低、摒除政治力影響，第二，基於權力分立，大院對於行政權的制衡有其限制，NCC委員黨籍若與大院政黨比例相符等規定，有侵犯行政院權力核心領域疑慮，第三，NCC委員任期屆滿時，未能順利通過新提名委員，應由原委員延任，若採取修正案版本所提的原任委員不得延任，將影響NCC政務推動。

第四，NCC委員任期交錯制設計之目的，在於降低NCC因委員任期屆滿的人事變動對於組織運作所產生的震盪，以避免或摒除政治干擾。若原任全體委員之任期至新任委員就職前1日止，恐不利經驗傳承與政策延續，第五，NCC主委及副主委由行政院院長提名大院同意，應屬適當，第六，NCC委員離職後三年內若不得擔任公職人員或代表政黨參選，有違憲法保障人民參政權意旨。

陳耀祥今日上台備詢，一談到「合議制」議題，就多名委員砲轟，除了在台上質詢的黃國昌之外，包含民眾黨委員林國昌在內，也都對此相當激動。

鏡電視一案，NCC先前以鏡電視議案存疑義，未提供資料給立法院交通委員會鏡電視調閱小組，引發藍白立委齊砲轟；尤其，鏡電視案中，部分NCC委員認為根本違反合議制精神，而是依照陳耀祥意見做出決議，這也是立委今日一談到「合議制」議題就如此激動的原因。

立法院成立鏡電視調閱小組，但NCC竟拒絕提供審照過程相關資料，引發朝野立委一度拍桌口角，民眾黨立委黃國昌（圖）怒斥NCC主委陳耀祥。記者潘俊宏／攝影
立法院成立鏡電視調閱小組，但NCC竟拒絕提供審照過程相關資料，引發朝野立委一度拍桌口角，民眾黨立委黃國昌（圖）怒斥NCC主委陳耀祥。記者潘俊宏／攝影
立法院成立鏡電視調閱小組，但NCC竟拒絕提供審照過程相關資料，引發朝野立委一度拍桌口角，民眾黨立委林國成（中）、國民黨立委謝龍介（右一）想上前找NCC主委陳耀祥理論，民進黨總召柯建銘（左一）一旁阻擋。記者潘俊宏／攝影
立法院成立鏡電視調閱小組，但NCC竟拒絕提供審照過程相關資料，引發朝野立委一度拍桌口角，民眾黨立委林國成（中）、國民黨立委謝龍介（右一）想上前找NCC主委陳耀祥理論，民進黨總召柯建銘（左一）一旁阻擋。記者潘俊宏／攝影

NCC 鏡電視 陳耀祥 黃國昌

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