國道開了337趟未繳通行費 女駕駛見愛車被貼封條態度丕變

基隆市張姓女子開車行駛高速公路，未繳337筆通行費，加上其他交通違規事件，總共未繳426件、5萬多元罰鍰等費用。法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，昨到基隆田寮河岸查封她的汽車後，張女當場表示願意分期繳納，保住她的車不被拍賣。

宜蘭分署說，50多歲張姓女子共欠繳交通罰鍰426筆，其中通行費有337筆，占約八成，罰鍰總金額超過5萬元。分署接獲監理單位移送執行資料後，列為加強執行對象，但數次通知張女出面說明，都未見張女現身。

分署查詢張女財產狀況，名下除了這輛汽車，沒有其他財產可供執行。張女昨把車子停在基隆市田寮河畔信一路旁的停車格，宜蘭分署接獲通報後，馬上派員到現場查封汽車。張女得知訊息，急忙趕到現場，表示她因為工作忙碌，所以才沒有及時繳納罰鍰欠款。她承諾願意用辦理分期方式繳納所欠款項，才讓汽車未被拖吊保管及拍賣。

宜蘭分署表示，為了加強執行欠繳交通罰鍰等案件，落實交通正義，分署會與基隆市政府交通處、稅務局和市警局、基隆監理站合作，透過路邊停車格收費管道，在基隆市境內「追車」，展現公權力。