陸軍司令交辦事項逾年未見起色 大動作整頓士督長體系

陸軍今日發布各重要單位士官督導長人事異動，包括司令部、馬防部、航特部士督長全數調動，陸軍士督長室幕僚緊急全數調整，4月26日通知5月1日生效。陸軍司令鍾樹明之舉被認為明顯著手整頓士官體系。

陸軍司令部士官督導長異動，今（1）日舉行交接儀式，原士官督導長李家緯未繼續往參謀本部等高司任職，而是直接被調任步訓部兵器組教官，遺缺由在馬防部任職長達20年的士督長林榮華接任。而隨之調動的還有航特部士督長調任司令部助理士督長。

此外，原李家緯所率陸軍士督長室幕僚全數遭到調整職務，4月26日通知5月1日即生效，被認為是遭緊急調動。相關調動消息今被傳上網，引發軍內議論。

林榮華為原住民身分的高階士官幹部，長期在馬祖任職，時間超過20年，但僅歷練過營級、守備大隊士督長，缺乏本島聯兵旅級、軍團級士督長歷練，是否適任陸軍士督長，受到關注與討論。

據悉，李家瑋對鍾樹明所交辦精進制度，一年未見明顯起色，於是調整他職務，調任步校教官，他個人對調職尚有疑義，因此負氣直接選擇5月1日申請退伍，並在臉書貼文留下「部隊沒有士官，是辦不了任何事情」等語。

有官員認為，鍾樹明此時出手整頓士官體系，可能會激起高階士官反彈。

另外，陸軍特戰指揮部指揮官邱之峰少將，本周原本援例應邀代表我國，出席在美國佛羅里達州坦帕市舉辦的2024國際特戰年會暨軍品展，但出發前鍾樹明改派司令部戰訓上校主管與會，此不按往例的作法，引發美國在台協會（AIT）內部熱議，外界認為此舉是否可能鬆動台美特戰合作交流，有待觀察。