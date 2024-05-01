立委徐巧芯今天在立院外交國防委員會質詢國安局長蔡明彥，指出多個網路論壇從今年初就開始出現一篇名為「美女副總統與阿美族男孩」的文章，其中影射副總統當選人蕭美琴有一位名為「俊彥」（族名米泱）的阿美族裔男友，還涉入結交美國軍火商、爭取政要來訪與台積電赴美設廠等業務。國安局長蔡明彥說，先前就得知此事，並且已經向國安會報告。

徐巧芯說，這篇文章從今年初開始，陸續在PTT、Mobile01、Dcard等平台出現。其中稱呼女主角「喵HK」，但其基本資訊都與蕭美琴相符，很明顯是影射。至於文章中提到與「喵HK」同居、一起工作，並且見過蔡總統的男主角，名為俊彥（米泱），生於民國69年，是故鄉花蓮的阿美族原住民，東華大學碩士。而蕭美琴的「花蓮美琴之會」中，確實也有一位理事名喚「林俊彥」。

徐巧芯說，文章內容可能是假消息或認知作戰，但至今都還在網路上，國安局有沒有掌握？是否曾進行核實？

蔡明彥回答，網路上有大量爭議訊息散布，國安局都有相關人員、技術，進行全面搜索，總計發現過130多萬件，每周約2至3萬則，國安局會出做初步篩濾，分析真實性後，會向國安會或政院通報的，大約5至6千則。這篇文章曾經通報到國安會，不過國安局身為情報機關，不會涉入後續處理，由權責機關去進一步認定。

徐巧芯說，文章內容影射即將上任的副總統，對我國聲譽有巨大影響，為何至今可以在網路上轉傳，讓民眾接觸到錯誤訊息，對蕭副總統產生錯誤想法？會不會再度通報，或建議國安會處置？蔡明彥回答，「謝謝委員，我們會再做一次通報與確認。」