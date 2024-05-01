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金門酒廠首發原罈原漿年份高粱 全家便利商店獨家預購
金門酒廠首發釋出12年、15年1000公升陶罈原酒，均為 2011年及2008年金城老廠的冬釀原酒，特別儲存於太武山長江坑道陶罈熟陳，酒精度高達57～59度間（每罈酒獨立熟陳，酒度、風味不同），以不同的熟陳時間，催化出各自獨特的老酒風味。每一瓶「單罈原漿金門高粱酒」皆有獨一無二的編碼，自5月2日起，於全家便利商店FamiPort獨家預購。
「2008 年單罈原漿金門高粱酒」100%來自金城老廠長江坑道，酒齡15年，酒精度57.9%，單瓶容量750毫升，建議售價12,888元。酒液清亮透著微微金黃色光暈，酒體黏稠度高，掛杯如絲，特有的清雅醬陳香、老酒香氣突出，具有梅子及熟果實交織的香氣，入口綿甜、醇厚、飽滿圓潤，酒體感受豐富，尾韻細緻悠長。
「2011年單罈原漿金門高粱酒」100%來自金城老廠長江坑道，酒齡12年，酒精度58.9%，單瓶容量750毫升，建議售價9,999元。酒體黏稠，掛杯綿密，具有熱帶水果複合香氣，蘊藏優雅老酒陳香，入口綿柔、醇厚、爽冽，酒體豐富、尾韻悠長，回甘生津。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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