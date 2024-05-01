快訊

高教吃大鍋飯曾禁用頂大兩字 董事會治理如何走向興利？

今天媽祖生！祭祀攻略一次看 記得供桌旁不能有「這東西」

五月天稅稅念！2024怎麼「稅」 18歲當家作主、4情境免繳稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門酒廠首發原罈原漿年份高粱 全家便利商店獨家預購

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
金門酒廠首發原罈原漿年份高粱，100%來自金城老廠長江坑道。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠首發原罈原漿年份高粱，100%來自金城老廠長江坑道。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠首發釋出12年、15年1000公升陶罈原酒，均為 2011年及2008年金城老廠的冬釀原酒，特別儲存於太武山長江坑道陶罈熟陳，酒精度高達57～59度間（每罈酒獨立熟陳，酒度、風味不同），以不同的熟陳時間，催化出各自獨特的老酒風味。每一瓶「單罈原漿金門高粱酒」皆有獨一無二的編碼，自5月2日起，於全家便利商店FamiPort獨家預購。

「2008 年單罈原漿金門高粱酒」100%來自金城老廠長江坑道，酒齡15年，酒精度57.9%，單瓶容量750毫升，建議售價12,888元。酒液清亮透著微微金黃色光暈，酒體黏稠度高，掛杯如絲，特有的清雅醬陳香、老酒香氣突出，具有梅子及熟果實交織的香氣，入口綿甜、醇厚、飽滿圓潤，酒體感受豐富，尾韻細緻悠長。

「2011年單罈原漿金門高粱酒」100%來自金城老廠長江坑道，酒齡12年，酒精度58.9%，單瓶容量750毫升，建議售價9,999元。酒體黏稠，掛杯綿密，具有熱帶水果複合香氣，蘊藏優雅老酒陳香，入口綿柔、醇厚、爽冽，酒體豐富、尾韻悠長，回甘生津。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2011年單罈原漿金門高粱酒，建議售價9,999元。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2011年單罈原漿金門高粱酒，建議售價9,999元。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2008年單罈原漿金門高粱酒，建議售價12,888元。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2008年單罈原漿金門高粱酒，建議售價12,888元。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

售價 酒精 金門

延伸閱讀

全家便利商店Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋！「灰潮香草」新登場　雙口味店限定「炭焙烏龍」必嘗

價差2倍！這款高粱「一開賣秒搶光」 內行曝：70年內只出現2次

老天賞臉的蔘香高粱！58金高千日醇人蔘風味限量上市

金門酒廠520總統副總統就職紀念酒 超商限量預購起跑

相關新聞

金門酒廠首發原罈原漿年份高粱 全家便利商店獨家預購

金門酒廠首發釋出12年、15年1000公升陶罈原酒，均為 2011年及2008年金城老廠的冬釀原酒，特別儲存於太武山長江...

和瑪麗蓮·夢露同期 安迪·沃荷「花」拍價上看4億元

香港佳士得宣布，將於28 日在香港20及21世紀藝術晚間拍賣拍場上首度呈獻普普藝術大師安迪·沃荷(Andy Warhol...

「國際芭蕾舞星在台北」登場 舞絕美極致「垂死天鵝」

華麗夢幻、令人目眩神迷的芭蕾舞GALA來了！2024年第15屆「國際芭蕾舞星在台北」本周六、日(5月4日、5日)將在台北...

金秋遊加東 賞楓住城堡

加東最佳賞楓季節從九月中至十月中，由旅居加拿大知名旅遊作家兼攝影專家陳海騰帶隊，除賞楓勝地更帶領旅人前往鮮少人知的慕斯科...

生鮭魚3貫60、黑鮪魚40元！壽司郎八德置地店新開幕

來自日本的壽司郎，自即日起開設「桃園八德置地店」。為慶祝新店開幕，限時推出「生鮭魚2+1貫60元」、「地中海黑鮪魚中腹4...

CoCo「青檸烏龍」第2杯0元！功夫茶「連續12天買1送1」

迎接5月1日勞動節與品牌好友日，CoCo針對線上訂推出優惠方案，活動當日00:00即可透過官方LINE領取優惠券。「21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。