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影／台中南屯倉庫暗夜大火 烈焰燒百坪警消急疏散住戶
台中市南屯區環中路四段的一間鐵皮倉庫在昨天深夜11時許傳出火警，火勢猛烈，消防局派遣勤工消防分隊等6個單位到場滅火；目擊民眾表示，現場屋主透露，該處是作為辦公室使用，屋內沒有人員受困。消防局已請台電斷電，以免衍生其他危害，因火勢猛烈，直至今天凌晨都尚未撲滅火勢，消防局表示，目前起火原因不明，請民眾不要在現場圍觀。
台中市消防局表示，此案出動勤工分隊、南屯、春社、烏日、第六大隊、黎明等分隊到場，一共有16車47人到場滅火，因有延燒其他民宅之虞，有疏散鄰近火場的住戶，截至今天凌晨12時32分，火勢已控制，但尚未撲滅，提醒民眾不要在場圍觀，以免妨害救災，衍生其他危害。
熊姓市民表示，剛好行經該處，目測起火的倉庫約有百坪，但是火勢燃燒的非常猛烈，消防隊跟警方都已到場救援，現場屋主有向警方透露，該處倉庫作為辦公室使用，屋內沒有人員受困，但不知道起火原因。
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