相隔20年世足再交手 克羅埃西亞要向法國復仇

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-12 13:46 用LINE傳送

世足決賽上演「法克對決」，相隔20年重演經典戰役，不過當年兩隊是在季軍戰碰頭。 美聯社

世界盃足球賽冠軍戰組合出爐，台灣時間15日晚間11時由經驗豐富的克羅埃西亞 ，對上年輕有活力的法國 ，兩隊上次交手在1998年世界盃，都締造隊史最佳紀錄，相隔20年重演經典戰役。

克羅埃西亞後衛洛夫倫（Dejan Lovren）表示：「我們或許有機會為20年那場戰役復仇，不過這會是場艱難的比賽，目標不容易達成。」

連闖三場加時賽，克羅埃西亞展現無比韌性晉級決賽，不過加起來360分鐘的比賽，對平均年齡27.9歲的他們來說，體能上可能造成負擔，尤其決賽要面對的是多休息一天且平均僅26歲的法國隊。

法國雙箭頭格里茲曼（圖左）與姆巴佩。 歐新社

克羅埃西亞主力球星莫德里奇 （Luka Modric）、曼祖基奇（Mario Mandzukic）都已32歲，在四強賽前體能被認為是一大弱勢，但照樣擊敗平均26歲的英格蘭，確定刷新隊史在1998年締造的季軍紀錄。

法國是隊史第三次打進世界盃決賽，1998年曾拿下首冠，而兩隊唯一一次在世界盃交手，就是1998年四強戰，由法國以2：1獲勝，近5次國際賽對戰法國還沒輸過，戰績是3勝2和。

法國有著6500萬人口數，培養出格里茲曼（Antoine Griezmann）、姆巴佩 （Kylian Mbappe）等新星；相較來說，克羅埃西亞人口數僅420萬，不僅是本屆32支球隊第4少，更是歷年闖進決賽的國家中第2少，僅次於1930、1950年時人口統計為190萬人的烏拉圭。

落入季軍賽的比利時與英格蘭將於台灣時間14日晚間10時開打，兩隊小組賽最後一戰曾經交手，比利時以1：0獲勝，當時因勝方將進入「死亡半區」而成為話題，最終兩隊都無緣進入決賽。