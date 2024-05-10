棒球／陳偉殷6局好投賞「滿壘計」 時隔2年再嘗勝投滋味

傷癒復出的38歲台灣左投陳偉殷，持續在美國獨立聯盟奮戰，今天繳出6局失2分優質先發，幫助效力的長島鴨隊以7：2擊敗史泰登島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks），他也拿下久違的勝投。

陳偉殷先前兩場出賽，首場無關勝敗、第二場吞敗，今天迎接第三場出賽，投6局被敲6安打、失2分，有2次三振、3次保送。

陳偉殷此役在3局下、球隊3：2領先時面臨滿壘危機，及時製造雙殺解圍，隊友則在4局上攻下4分大局，讓他6局投完帶著7：2領先退場，長島鴨最終就以這個比分拿下勝利，陳偉殷拿下在獨立聯盟首勝。

陳偉殷前一次正式出賽的勝投已是2022年在日職阪神虎隊二軍時，一軍勝投更要追溯到2021年4月29日，2022年經歷肩膀手術後展開長期復健，直到今年重返賽場。