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5月運勢大開！財運好到讓人眼紅「3生肖」滾滾進帳、不富不行

聯合新聞網／ 綜合報導
5月有3生肖的運勢特別好。 圖／ingimage
5月有3生肖的運勢特別好。 圖／ingimage

時間過得很快，一轉眼已經來到了5月，剛過了節氣立夏，天氣也會越來越熱。搜狐網指出，5月有3個生肖「運勢大開」，財運好到令人眼紅，不富不行。

第三名：生肖鼠

生肖鼠的朋友進入五月運勢大開，他們命格旺財，靈活的頭腦，生財有道，數錢數到手軟。進入5月的生肖鼠朋友多專注工作，努力付出必有回報，靠自己的智慧生財，讓自己賺得盆滿缽滿。

生肖鼠的朋友本月建議穩中求進，避免冒失損財，另外遇事記得保持耐心和細心，事業將帶來更好的開拓，吸引財富進門，從而輕鬆實現自己的願望，前途無量。

第二名：生肖龍

生肖龍的朋友進入5月後各方面都有好消息降臨，他們做事積極，走到哪裡都容易獲得重視，事業鴻運當頭、霉運全無。

恭喜屬龍的朋友在5月終於可以大展拳腳，在適合自己的舞台一展長才，你們將有豐厚的收益進帳，而成功不是一蹴而就，建議屬龍的朋友循序漸進的努力，多維護人脈、廣結善緣，能得到周圍人的幫助。屬龍的朋友財運方面也迎來起色，收益提升，荷包越來越厚。

第一名：生肖馬

恭喜屬馬的朋友，5月你們將有一鳴驚人的機會，努力付出獲得收穫頗豐。屬馬的朋友做事積極，頭腦靈活，回報總是會超乎預期，近期屬馬的朋友做事更加順利，有貴人提點。

在5月，屬馬的朋友無論做什麼總信心滿滿，很容易水到渠成，財運方面也驚喜連連，運勢逆襲，從此有錢有福，一起順風順水，能聚財守財，將一步步地走向富貴。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

工作運 生肖 財運

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