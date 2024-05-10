吹風機燙流膿、打斷骨 狠母虐死1歲女辯「為孩子好」判刑定獻

廖姓女子因1歲10個月大女兒不吃飯、愛吃零食，拿吹風機燙傷女兒頭皮致流膿，毆打女兒到四肢瘀青、骨折，又因女兒不配合換尿布，推倒女兒害頭部撞擊地板致顱內出血，最終凌虐致死，法院開庭時廖女還強調「一切都是為了孩子好」，最高法院依家暴傷害致死罪判廖女11年6月徒刑定讞。

廖女（33歲）和宋姓丈夫（38歲）婚後生下一對龍鳳胎，她2020年6月27日至8月19日間，疑不滿女兒哭鬧，多次拿愛的小手、鞋拔、徒手痛毆女兒，導致女兒全身多處瘀傷、挫傷、左前臂骨折，並三度要求女兒從深夜11時罰站到凌晨4時。

廖女同年7月8日在住處用吹風機燙女兒頭皮致流膿，另於童年8月19日前某日，在住處因女兒不配合更換尿布，徒手推站立的女兒，害女兒直接仰躺倒地，頭部撞擊磁磚地面，造成女兒頭部外傷致顱內出血，廖女也未送醫救治。

女兒不堪被凌虐，2020年8月19日晚間7時許體力不支俯倒在地，廖女報警送醫急救，但女兒到院前心跳停止，診斷出顱內出血、左前臂骨折、全身多處瘀傷及挫傷，直到同年9月10日上午9時許宣告不治。

廖女否認犯行，供稱用愛的小手、鞋拔或徒手拍打女兒手腳，不是不可接受的管教行為，也不會造成骨折；女兒罰站時，她全程陪同，中間有休息、喝水，且是和丈夫討論後的處罰方式，屬於合理管教，另她同時照顧2名子女洗澡，讓女兒自己拿吹風機吹頭髮，而未注意女兒燙傷自己頭皮。

廖女也說，她初為人母，是以人工生殖方式，歷經辛苦，喜獲一對龍鳳胎，為此辭去工作專心在家育兒，費盡心思，對兒女同等關愛，因求好心切固然較為嚴厲，但絕不可能凌虐女兒。

一審依對未滿18歲之人施以凌虐致人於死罪判廖女12年6月徒刑；二審開庭時，廖女指出她絕對沒有虐待孩子，所做所為「都是為了孩子好」。