國情報告無預設立場 傅崐萁要賴清德放心「回娘家」

立法院院會今天處理國民黨團、民眾黨團邀請準總統賴清德就職後到立法院國情報告的提案。國民黨團總召傅崐萁表示，賴總統到立法院用什麼樣的形式做國情報告，國民黨都會尊重，希望賴總統能夠放心回娘家；國民黨團書記長洪孟楷呼籲，民進黨團不要惡意杯葛。

傅崐萁表示，希望賴清德總統能夠在520就職之後，到立法院來做國情報告，並備質詢，這符合中華民國憲法，以及過去的慣例，呼籲賴清德多跟國會來溝通，了解新民意，對於國家整體發展都有正面效益。

傅崐萁說，賴總統到立法院用什麼樣的形式做國情報告，國民黨都會尊重、以禮相待，希望賴總統能夠安心、放心的走進立法院，畢竟這次回娘家，希望賴總統能夠把憲政慣例推展出來，相信大家互動一定會非常圓滿。

國民黨團書記長洪孟楷表示，希望賴清德能夠創下首例的憲政慣例，總統到立法院做國情報告，且針對不明白之處做相關的詢答。國民黨團沒有預設立場，不管是即問即答、統問統答、一問一答，都可以做討論。

洪孟楷呼籲其他黨團不要惡意地杯葛，尤其民進黨團不要兩手策略，賴清德既然講願意在憲法的規範之下做國情報告，國民黨團提案完全依照憲法，以及立院職權行使法，完全沒有逾越相關法律，請民進黨團不要惡意杯葛，讓今天的討論事項能夠順利通過。

洪孟楷說，他們會再請韓院長召集黨團朝野協商，共同討論形式，時間怎麼定、形式怎麼做，以及相關的流程等，這才是真真正正能夠讓賴清德總統520就任之後，趕快來立法院做國情報告的最好方式。