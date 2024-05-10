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影／蔣萬安稱「市府無跟新壽密會」遭打臉 林延鳳贈桃木劍助斬妖除魔

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）上午到市議會專案報告及備詢，市議員林延鳳（左前）質疑台北市政府與新壽有密會，送上桃花劍給蔣市長「斬斷與財團的不當連結」。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（右）上午到市議會專案報告及備詢，市議員林延鳳（左前）質疑台北市政府與新壽有密會，送上桃花劍給蔣市長「斬斷與財團的不當連結」。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會針對4案專案報告，民進黨議員林延鳳專攻北士科案，問及新光人壽是否密會過蔣市府，蔣回應沒有，卻遭林打臉稱3月28日法務局等人曾與新壽見面卻無會議記錄，討論內容還是地上權移轉，法務局長連堂凱表示，結論是依合約不得移轉。林現場也贈蔣一把桃木劍，讓他斬妖除魔，有勇氣辦這4案。

針對北士科案，林延鳳問蔣萬安能否接受市長公然讓財團高階主管到市長室開晨會，蔣回應不會。林追問新光人壽有密會過蔣市府，是否知情？蔣表示，沒有，「我了解是沒有。」林打臉指出，據索資內容，今年3月28日法務局長、地政局長及5個科室主管均有出席會議，顯然市長不知情。蔣萬安坦言「我不知道。」

林延鳳批，該場沒有會議紀錄、錄音、錄影，當天新壽出席人員為陳姓副總，討論有關地上權跟建物移轉、信託、設定等，直呼局長到底談什麼，談到連市長都不知道。

法務局長連堂凱回應，沒有府級長官出席，最高層級是兩位局長，所談內容是合約有關地上權移轉，新壽是談如何移轉，但會議結論仍按照合約走。蔣萬安表示，依照合約，在地上權程序期間不得移轉。

林延鳳再批，新壽先前稱暫時沒有這個計畫，根本是騙人，更喊話蔣萬安，自己是律師，處理大案時，不要陷入法匠思維，只看表面而不了解核心，要蔣掌握市府運作。

她說，北士科案、南港轉運站BOT案都是耽誤北市整體發展，同時提醒北士科合約沒有載明須蓋多大量體，若新壽屆時蓋2間廁所取得使照也可轉移，問蔣可接受？蔣萬安回應，不會。

林延鳳提醒，市府面對廠商一而再、再而三拜會，卻沒有任何會議紀錄，蔣萬安一聽急回應「我沒有跟他見面」。最後，林送上一把桃花木劍，直呼不是讓蔣斬桃花，而是斬妖除魔，讓他有勇氣、不要退縮，4個案子該怎麼辦就怎麼辦。

民進黨議員林延鳳今送給台北市長蔣萬安一把桃花木劍，要讓他有勇氣斬妖除魔，4個案子該怎麼辦就怎麼辦。記者林佳彣／攝影
民進黨議員林延鳳今送給台北市長蔣萬安一把桃花木劍，要讓他有勇氣斬妖除魔，4個案子該怎麼辦就怎麼辦。記者林佳彣／攝影

北士科 地上權 蔣萬安

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