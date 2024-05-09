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看起來很寬容…實際卻斤斤計較的「4星座」處女只對自己溫柔、天秤內心記仇

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座的人看似寬容，實際上卻很小氣。 圖／pakutaso
有些星座的人看似寬容，實際上卻很小氣。 圖／pakutaso

每個人的個性都不同，有些人看似寬容大方，實際上卻是心胸狹隘，斤斤計較，搜狐網列出有4個星座就是如此，表面上看起來很友善，其實並沒有這麼包容大度。

天秤座

大多數的人對於天秤座的印象都是溫柔可愛，不喜歡管事，比較寬容。但當你真的跟天秤座交涉時，若是會影響到他們的利益，那天秤座可能就沒這麼大器了。

天秤座的人其實有些粗心，如果有人讓他們不高興或是生氣，天秤座的人看起來可能會很友善的原諒你，但實際上，他內心很記仇，總是會想辦法彌補，屬於不流血殺人那類。

金牛座

金牛座的人以好人而聞名，他們不在乎是否有人傷害他們，不可否認的是，金牛座的個性確實非常穩定，很少會與人爭吵，但這並不代表金牛座的人會允許別人欺負他們。

很多時候，金牛座的寬容和慷慨是為了保護自己的人格，換句話說，他們並不關心這個問題。若是在有金錢和利益方面，金牛座始終會比較每一分錢，一些的陰謀和詭計都藏在慷慨的外表下，時而出現陰暗的想法。

處女座

跟處女座相處過的人都知道，處女座很小氣，不太包容，但是他們自己並不知道自己是小氣的，甚至認為自己非常慷慨。如果說處女座大方，那可能是他們指自己的說法。

處女座的人通常對自己很溫柔，對別人卻很嚴厲，他們不能原諒別人的缺點，譬如他們不在乎自己的家髒不髒，但他們去朋友家看到很髒時，會拿出來講很久，顯然有雙重標準。

獅子座

獅子座的人一向有表現力，愛炫耀，總是答應別人的要求，因為他們放不下自己的面子，想讓別人覺得自己很酷、很慷慨。

獅子座的人只對陌生人很慷慨，在感情中喜歡計較自己的得失，如果他們付出很多，會關心自己是否得到相同的回報。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

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