警界高層飽受黑函攻擊 游毓蘭：每逢異動就妖風大作

警政署長黃明昭、台北市警察局長張榮興近來遭黑函攻擊。警察及眷屬關懷協會理事長、前立委游毓蘭在臉書表示，每逢警界人士異動，就看到爆料黑函妖風大作，慘不忍睹。

游毓蘭表示，平心而論，警察首長從警大畢業後，如果沒有三兩下的真才實學，很難單憑逢迎拍馬，就能一路過關斬將，勝任分局長、局長，甚至是列入署長的候選名單。

她說，這幾名警政署長角逐戰的要角，「我都是從他們初入警職時就認識，看他們一路走來，辛苦歷練各項職務，迎接不同的挑戰。他們陪伴父母家人的時間，遠不如陪著同僚」。