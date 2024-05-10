快訊

MLB／水原一平竊案將拍影集 製作方：一段信任與背叛的故事

謝國樑罷免二階連署將啟動 藍提修選罷法提高門檻

影／台74銜接國1工安意外！工程車翻覆 1工人無呼吸心跳1骨折

警界高層飽受黑函攻擊 游毓蘭：每逢異動就妖風大作

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

警政署長黃明昭、台北市警察局長張榮興近來遭黑函攻擊。警察及眷屬關懷協會理事長、前立委游毓蘭在臉書表示，每逢警界人士異動，就看到爆料黑函妖風大作，慘不忍睹。

游毓蘭表示，平心而論，警察首長從警大畢業後，如果沒有三兩下的真才實學，很難單憑逢迎拍馬，就能一路過關斬將，勝任分局長、局長，甚至是列入署長的候選名單。

她說，這幾名警政署長角逐戰的要角，「我都是從他們初入警職時就認識，看他們一路走來，辛苦歷練各項職務，迎接不同的挑戰。他們陪伴父母家人的時間，遠不如陪著同僚」。

游毓蘭表示，希望警察能夠覺醒，千萬別再以為自己的升職是選對邊，站對伍，或是被某人不次拔擢所致。更應該團結，不要被人以二桃殺三士的手法誅殺。警察加油。

游毓蘭（中）表示，每逢警界人士異動，就看到爆料黑函妖風大作，慘不忍睹。本報資料照片
游毓蘭（中）表示，每逢警界人士異動，就看到爆料黑函妖風大作，慘不忍睹。本報資料照片

游毓蘭 警察

延伸閱讀

警局長遭爆與角頭聚餐 在場北市民政局長：警高層內鬥

影／角頭與警局長「魚翅宴」惹議 黃清源日前遭拘捕畫面曝光

張榮興遭爆與角頭餐敘 作東議員批「人事異動黑文化」

北市警局長遭爆與角頭餐敘 陳政忠還原真相致歉

相關新聞

錢櫃火災6死過失致死罪...練台生不認 一審宣判前再限制出境8個月

錢櫃台北林森店2020年4月26日發生火災造成6人死亡、數十人受傷，董事長練台生是否過失致死有罪？下周三宣判；練台生的限...

警界高層飽受黑函攻擊 游毓蘭：每逢異動就妖風大作

警政署長黃明昭、台北市警察局長張榮興近來遭黑函攻擊。警察及眷屬關懷協會理事長、前立委游毓蘭在臉書表示，每逢警界人士異動，...

虛構國際三角貿易詐騙台新銀逾15億 ！2人遭起訴

王姓商人涉嫌虛構國際三角貿易，持不實文件向台新銀行申請信用狀買斷業務，詐騙4777萬美元（約新台幣15億餘元），台北地檢...

小二男童裸體被趕出門臉上淡淡瘀青 上月起已遭通報3次不當管教

桃園一名國小2年級男童遭父親嚴重不當管教，前天晚上全身一絲不掛被父親趕出門，驚動民代、警方和社工到場，但父親稱衣服是男童...

吸金逾5億！藍海集團女董座自泰押解返台 檢：已聲押

藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌以「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，違法吸金6億800萬元泰銖...

NCC前委員蕭祈宏當詐團收費顧問案　雲林移台北地院審理

雲林地檢署偵辦詐騙案查出第二類電信業者銷售非法網卡案，查出NCC前委員蕭祈宏擔任二五電訊公司顧問，上月依公務員服務法起訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。