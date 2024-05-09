以為開玩笑…爸爸上廁所託人顧小孩 新同事竟將1歲嬰扔進蝦池

泰國羅勇府一名養蝦工人7日帶著1歲兒子一起上工，去上廁所時請同事幫忙照顧兒子，沒想到上完廁所回來，發現兒子竟被同事丟入蝦池死亡。

根據泰國《曼谷郵報》報導，泰國羅勇府一名26歲的養蝦工人通皮帕（(Thongpipat)，7日帶著1歲的兒子一起到蝦池工作，通皮帕想去上廁所，就請才來3天的新同事納塔蓬（Nutthapong）幫忙照顧一下兒子。

據報導，通皮帕表示自己去上廁所不久後，聽到孩子的哭聲，以為兒子在哭鬧，還在廁所裡大聲喊叫，要兒子安靜不要吵鬧。之後，就聽到像是有在踢門的巨大聲響，接著就聽見有人跳入水中的聲音。

通皮帕上完廁所出來找不到兒子，便詢問納塔蓬小孩在哪裡，納塔蓬竟回答他把小孩丟進池塘了。通皮帕以為同事在開玩笑便不以為意，開始四處尋找兒子，沒多久就發現兒子的屍體漂浮在池塘中，他和工人趕忙把兒子救上岸，並進行心肺復甦術，但仍未能救回兒子。

警方及醫護人員趕到後，隨即逮捕了納塔蓬，他當時狀似酒醉，出現尖叫、拒捕等異常行為，最後被帶回警局接受藥物檢測。

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