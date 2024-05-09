進口蘇丹紅辣椒粉估付出數億元代價 李家40年家族企業遭瓦解

47歲台商李彥廷與在大陸胞兄李士銘合謀，透過邊境查驗漏洞進口101公噸含蘇丹紅辣椒粉來台，雄檢今起訴李彥廷及公司幹部等6年，李士銘未到案發布通緝；李家不法獲利近4000萬元，並被衛生局開罰8172萬，名下6間公司未來還恐科以巨額罰金，讓這間有40年歷史的家族企業，付出數億元代價，一夕瓦解。

李彥廷為台灣「龍海同記」公司負責人，並在大陸經營同名公司，李彥廷掛名大陸公司執行董事，李士銘則任監事，負責大陸生產及銷售業務。

據了解，李家早於40年前就由李父經營食品加工業，後來事業交棒給李彥廷兄弟檔，分工經營大陸、台灣業務，在台灣是許多食品廠的上游原料供應商。

名廚「詹姆士」自創的辣椒粉「詹粉」，原料也採購自李彥廷，李向詹姆士公司的採購稱他出貨的香麻辣粉是台灣工廠製造，結果卻直接從大陸進口原料來台，再以「詹粉」外包裝出售，害消費者買到大陸製辣粉。

且為規避邊境檢查，自去年2月起起，李彥廷並陸續親友掛名的津棧、廣元等兩家未被抽驗過的公司進口含蘇丹紅辣椒粉，將該批貨先運至香港再轉運至台灣，還故意更改出貨商為香港公司。

這批貨物來台後，再由李彥廷、謝姓倉管挑選未摻有蘇丹色素的辣椒粉樣品送驗，取得合格檢驗報告取信下游廠商，若下游要自行送驗，李還會指示謝女至檢驗公司更換樣品，1年內共出售近101公噸產品。

雄檢偵辦期間，李彥廷一度獲法院交保，他卻馬上與妻子「離婚」，並解掉銀行2800多萬元定存，其中2160萬元藏在「前妻」住處天花板，部分款項藏在進口名車上。

雄檢擔心李彥廷脫產，緊急查封名下資產，包含住處搜出的現金，醫師女密友宿舍扣得的保時捷名車等，合計扣得1億3480萬元資產。

李彥廷名下公司違反食安法部分，已被高雄市衛生局多次開罰，罰金總計達8172萬元，行政罰部分後續將由行政執行署執行追繳程序。

檢調從查獲進口單據，統計李彥廷近年靠進口蘇丹紅辣椒粉，不法所得高達近4000萬元，已向法院聲請沒收，其涉嫌進口的6家公司，並建請法院各科2億元罰金，合計12億元。