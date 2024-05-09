童子賢提議核一核四改建芬蘭OL3發電機組 台電算出成本是1度3元

近來關於重新納用核電的討論度愈來愈高，包括和碩董事長童子賢日前提議核一、核四裝置芬蘭OL3新型核電廠，可提供穩定電力及降低電價，對此，台電今日表示，該發電機組延宕12年才完工，經試算1度電成本將近3元。

童子賢近期力推核電延役，他建議在核一、核四廠區內，興建芬蘭OL3新型核電機組，除了可提供穩定電力，也有助於降低平均電價。

台電發言人副總蔡志孟9日表示，芬蘭這處OL3核電廠的機組延宕12年才完成，中間還發生飼水葉片裂掉事件，最後完工成本是原興建成本的3倍，試算結果1度電成本將近3元，若要在核一、核四廠的場地上興建OL3核電設施，需要有大家的共識。

工總新任理事長潘俊榮昨日也當面向準總統賴清德喊話，希望政府能考慮核能，但未獲賴清德正面回應。國民黨立委提案修正《核子反應器設施延役條例》及《核子反應器設施管制法第六條修正》為核電廠延役解套，目前共6案都交付委員會審查。對於核電，朝野目前持續不同調。

蔡志孟表示，核電的延役與否，需要多方共識， 立法委員已有相關提案，未來提案在國會進行討論時，台電會配合國會需要，提供相關資料或意見。

核能不論是繼續運轉，還是未來新增機組，蔡志孟說，須考慮兩項前提，一是核能安全，二是核廢料能否處理，除了國會的共識外，也要看民眾是否同意，核電是需要多方面討論的問題。

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