藍委缺席賴清德就職？ 洪孟楷：當天無放假以公務為主

準總統賴清德520將就職，傳國民黨立委不參加新任正副總統就職典禮。國民黨團書記長洪孟楷今日對此表示，當天無放假，以公務為主；國民黨立委李彥秀則說，朝野和解關鍵在賴清德，關鍵不是在野黨立委要不要參加520就職大典，執政黨也應釋放更多善意。

針對國民黨立委是否參加賴清德就職典禮，洪孟楷說，520當天為周一，沒有放假，全國國人都沒有放假，必須上班，當天立法院也有委員會在進行，所以黨團一致認為，既然身為中央民意代表，在立法院做相關公務比什麼都重要，肩負選民的責任，每天須兢兢業業。故當天，會在立法院進行相關公務。

李彥秀表示，朝野和解關鍵在賴清德的身上，新國會從2月1日上任之後，民進黨在內部應該是無縫接軌，但對於在野黨立委攻擊，對新科立委有諸多攻擊。賴清德520馬上要就任，應要思考不論在廢死的議題上，或放下、凍結台獨黨綱上，或在能源政策上，應該要有更多的誠意，提出民進黨後續解決方向，而不是像現在用攻擊立委的方式，掩飾過去8年執政的缺失。

李彥秀強調，賴清德是雙少數，無論是在民意上的少數，或在立法院少數，應該誠懇做溝通。關鍵不是在野黨立委要不要參加520就職大典，朝野和解部分，身為執政黨的民進黨應釋放出更多善意。

國民黨立委馬文君說，不需要特別做文章，520要不要去參加就職典禮，這是大家自己的決定。