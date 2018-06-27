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法國、丹麥「打爛仗」 世足賽制有漏洞？

世界日報 體育新聞組／綜合報導
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丹麥與髮國成為本屆賽事首場沒進球的比賽，握手言和同晉16強的結果，也凸顯了賽制漏...
丹麥與髮國成為本屆賽事首場沒進球的比賽，握手言和同晉16強的結果，也凸顯了賽制漏洞。 歐新社

球迷們並不愛丹麥法國這一場沉悶的比賽，全場雙方都無絕佳進球機會，兩隊最後0：0和局，成為本屆賽事首場沒進球的比賽。

這場比賽雖然座無虛席，但下半場球迷們忍不住開噓，生氣的原因是看到這兩支實力不差的隊伍不積極進攻，彷彿就像1982年「希洪之恥」再現，國際足總在那次事件後更改規則，存在晉級利害關係的球隊，從此必須同時出賽。

不過就算改了規則，在這場比賽裡也起不了作用，因為只要丹麥和法國和局，兩隊都能安全出線。一名來自墨西哥的球迷說：「這真是丟臉，我們期待著一場精采的比賽，他們知道秘魯贏球，所以澳洲無法威脅他們晉級資格。」

國際足協決定2026年由加拿大、墨西哥和美國聯合主辦的世足賽，參賽隊數從32隊擴大到48隊，擴大名額小組賽爆冷的比賽可能會更多，同時利用賽制勾結的情況也會更常見。

丹麥明星前鋒埃里克森（Christian Ericksen）說：「比賽最後10分鐘，當然還是會腳踏實地，只是會避免空中碰撞等危險動作。」

丹麥教練哈瑞德（Age Hareide）承認他的策略是和局，哈瑞德說：「法國是世界上反擊能力數一數二的球隊，給對手進攻空間是愚蠢的，所以我們盡可能留在後場，我們很滿意最後0：0和局。」法國隊主帥德尚（Didier Deschamp）說：「既然他們想要這樣的結果，我們也沒有必要冒任何風險。」

丹麥法國德尚秘魯世足

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