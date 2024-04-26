牆壁髒、家囤廢棄物…新北單親爸養3孩 設計師幫修繕

新北市蘆洲區一名單親潘姓男子，平時需一邊工作養家，同時需照顧3名孩子生活起居，但因為潘男忙於工作，難維持家中環境，牆壁多有汙漬，且大型家具和廢棄物囤積家中。社會局媒合綠家扶輪社修繕，協助牆面油漆、燈具更換等工程，也陪潘男清理家中用不到的物品。

綠家扶輪社社員是由一群室內設計師、建築師、建材等產業組成，協助修繕內容包含無障礙設施安裝、衛浴設備修繕、油漆工程及五金零件汰換。自2019年起響應新北市好日子愛心大平台的居家公益修繕服務，昨辦居家公益修繕成果發表會。

綠家扶輪社社長劉大章表示，看到許多弱勢家庭無力負擔居家修繕費用，就結合其他各社和同業公會的力量與新北社會局合作，並結合宮廟提供物資協助，合作迄今已完成17戶房屋修繕，去年10月在社會局媒合下協助潘姓男子，希望讓潘男一家有個健康的生活環境。

潘男趁休假時帶著孩子買卡片，並感動地在卡片寫下「感謝社會局及綠家扶輪社的幫助，幫我們打掃家裡，我們會繼續保持乾淨整潔的家，真的很謝謝你們」。

新北社會局長李美珍表示，新北市好日子愛心大平台自2019年6月開辦至今，獲得社會各界團體、宮廟、企業及善心人士響應，感謝綠家扶輪社協助，為弱勢家庭改善居住環境品質與住宅安全，期待未來能結合更多社會大眾力量響應。