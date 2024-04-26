快訊

NBA季後賽／對戰11連勝！金塊4人破20分 輾壓湖人3：0聽牌

雪梨殺傷事件：捨命拯救愛女，澳洲網友募資千萬度過難關

LINE免費貼圖7款來了！情勒金句「我是為你好」連環發 這款免任務用半年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強烈雷雨帶正在進逼 粉專：雨勢將再增強！伴隨雷擊強風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前在西南海域，有另外一波強烈雷雨帶正在靠近。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
目前在西南海域，有另外一波強烈雷雨帶正在靠近。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

嘉南高屏注意！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前在西南海域，有另外一波強烈雷雨帶正在靠近，預計中午12時30分前後雨勢將再增強，伴隨大雨、雷擊、強陣風，務必留意雨勢變化。

中央氣象署已發布大雨特報，並針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分。

大雷雨即時訊息示警區域：

雲林縣北港鎮、大埤鄉、元長鄉、口湖鄉、水林鄉。嘉義市東區、西區。嘉義縣太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉。

台南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、仁德區、歸仁區、關廟區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。

台南 嘉義 大雷雨

延伸閱讀

雨彈狂轟 10縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

澎湖縣大雷雨持續到下午 慎防劇烈降雨雷擊、強風

澎湖雷雨 機場關閉8航次受影響

高雄市、台南市大雷雨 慎防劇烈降雨、雷擊

相關新聞

雨區持續擴大 桃園以南、澎湖11縣市大雨特報

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，新增桃園市。氣象署表示，桃園至苗栗、嘉義以南、澎湖地區及南投山區有局...

中市首波查和牛名店結果出爐 食安處揭業界1操作恐觸法

台中市知名和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」、「御帝和牛」餐廳接連被查出儲存逾期牛肉等食材，共被開出336萬罰單，並移送...

中南部持續豪雨轟炸慎防冰雹！未來1周全台有雨…僅這天有空檔

受鋒面影響，今天各地天氣仍較不穩定，中央氣象署預報中心科長林秉煜說，今天中南部地區除了局部短暫雨，還有大範圍大雨及局部豪...

鋒面不斷大雨估再下一周 新北今防汛演習避免淹水

梅雨季來臨已在南部地區降下大雨，氣象署預估未來一週兩波鋒面降雨，新北市水利局今在三重重陽抽水站堤外舉辦防汛演習，新北市長...

雷雨影響！澎湖機場一度關閉 8航次受影響

鋒面過境影響，澎湖機場今天上午一度受到雷雨影響，從8時13分至9時5分，地勤作業暫停服務，飛機在上空盤旋無法降落，總計有...

她不抽菸卻咳到懷疑人生！竟是支氣管擴張症惹的禍

58歲簡姓婦人從不抽菸，前幾個月卻突然久咳不停，吃藥稍有改善，幾周後病況加遽，近日還合併發燒，影響食欲，就醫查出左肺下方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。