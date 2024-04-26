強烈雷雨帶正在進逼 粉專：雨勢將再增強！伴隨雷擊強風

嘉南高屏注意！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前在西南海域，有另外一波強烈雷雨帶正在靠近，預計中午12時30分前後雨勢將再增強，伴隨大雨、雷擊、強陣風，務必留意雨勢變化。

中央氣象署已發布大雨特報，並針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分。

大雷雨即時訊息示警區域：

雲林縣北港鎮、大埤鄉、元長鄉、口湖鄉、水林鄉。嘉義市東區、西區。嘉義縣太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉。

台南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、仁德區、歸仁區、關廟區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。