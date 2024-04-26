台中和平中橫公路產業道路4公尺高樹木倒 警設警示管制

中部山區今天大雨，台中員警今天巡邏時發現和平中橫公路技藝中心產業道路時，約4公尺高的樹木倒塌橫跨馬路，影響行車安全，警方在現場擺設交通警示器材交通管制，立即通報區公所派遣作業人員到場將倒塌路樹鋸斷移除。

台中市警局和平分局和平派出所巡佐張倪維及警員李宗儒，今天上午9點20分巡邏至和平區台8線技藝中心產業道路時，發現約4公尺高的樹木倒塌橫跨馬路，影響行車安全，雨勢滂沱且該路段狹小，嚴重影響用路人安全，警方在現場擺設交通警示器材實施交通管制，通報區公所派遣作業人員到場將倒塌路樹鋸斷移除，並協助快速清理阻礙道路障礙物。

和平警分局長沈能成表示，因應連日豪大雨氣候，警方針對重要路口，視需要機動派遣員警疏導交通，維護市民上、下學(班)交通安全，防制交通事故與維持交通順暢，他呼籲用路人，如遇路樹倒塌情形發生，應提高警覺，並撥打110或1999，以利警方妥善處置，避免災情擴大，尤其夜間時段視線較為不佳，應放慢速度行駛，確保行車安全。