寵物過世如何處理？他曝「父親想丟垃圾車」氣瘋 網拋正解：尊重生命
許多人都有養寵物的經驗，但有些寵物的壽命並不如人類長久，若遇到寵物離世該如何處理？一名家中有數隻柴犬的網友在PTT上詢問此事，表示因為家中其中一隻柴犬已邁入高齡，透露自己和父親討論此事後，父親竟打算「直接丟垃圾車就好」，讓他感到難過又生氣。
一名網友昨(25)日在PTT詢問大家：「怎麼處理過世寵物？」並表示向父親討論若家中的柴犬走了該怎麼辦，未料他竟說「直接丟垃圾車就好了」，讓他聽到有點震驚也覺得難過，甚至有點憤怒。因此上網詢問其他人，若家中寵物過世，是不是也是直接丟垃圾車處理？
其中有網友驚曝「看過有人做成標本，我覺得蠻恐怖的」，不過仍有不少網友提出正解，表示若家中寵物過世，可進行火化的告別式，「現在都有專門處理寵物後事的公司」、「獸醫診所也都有配合集體火化的廠商會來收」，這樣才是尊重生命的方式，並不需要直接丟垃圾車，「丟垃圾車真的很無情」。
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