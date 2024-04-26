陳其邁任內首件BOT招商成功簽約 統一超商投資7億元

「灣市38BOT案」今日正式簽約，這也是高雄市長陳其邁任內首件公有市場用地BOT成功開發，由統一超商投資7億元新台幣，興建地上6層、地下2層大樓，除了可以紓解當地民眾停車需求，更滿足民生消費機能。

「高雄市灣市38市場用地興建營運移轉(BOT)案」由高雄市政府與統一超商聯手合作，雙方今天在市府舉行簽約儀式，經發局局長廖泰翔、統一超商協理張國光代表雙方簽約，副市長羅達生則是見證人。羅達生表示，灣市47市場用地BOT案是市長陳其邁任內，首件以BOT招商成功的案例。

該基地位於全台最大里「福山里」，一旁就是高雄榮民總醫院，附近大樓林立，消費人口眾多，原本是一處平面停車場，未來將成為一棟地上6層、地下2層，兼具消費、停車綜合型商場，預計4年後完工，統一超商掌握46年的營運權利。

經發局長廖泰翔表示，該案將提供超過390個工作機會，未來也會優先聘用高雄居民。目前市府也還有灣42、灣44等其他市場用地將釋出，活化這些空地，期待藉由民間投資興建公共建設，除了提升公共服務品質，也可滿足民眾生活機能需求。

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