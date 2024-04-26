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IG貼文虛假指控惹禍 女子上網誹謗遭判拘役
新竹一名洪姓女子去年10月底在IG上指控另名女子詐騙洗錢、還影射對方與其他男性有不當往來，遭對方提告，由於她連續多次貼文，法官認定她連續發布含有不實指控的貼文，依散布文字誹謗罪，判處拘役40日，得易科罰金，可上訴。
判決指出，洪女去年10月底利用社群軟體Instagram發布「世間情大合集」的貼文及限時動態，搭配另名女子照片貼文稱：「幫忙詐騙不用錢 我很多男朋友多幾個詐騙也沒關係」、「銀行詐騙洗錢洗鳥女主角」、「臭不要臉偷我新幣......我嫌噁心！」等指控另名女子涉及犯罪行為及影射私生活不檢點。
被指控的女子提告後，檢方起訴聲請簡易判決，新竹地院日前判決洪女有罪，判決並指她因故與告訴人間存有嫌隙或糾紛，若認自己權利受損，可以其他適法方式主張權利，卻逕在網路社群連續發布告訴人照片、登載具誹謗文字之貼文、限時動態，足以貶損告訴人在社會上之評價，其所為自有非是。
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